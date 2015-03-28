С космодрома "Куру" стартовала ракета-носитель "Союз" с двумя спутниками Galileo

Ракета-носитель "Союз-СТ" с двумя спутниками европейской навигационной системы Galileo стартовала с космодрома "Куру" во Французской Гвиане. Довыведение спутников на орбиту осуществит разгонный блок "Фрегат-МТ". Об этом сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
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Это – 11-й пуск ракеты "Союз" с космодрома "Куру". Всего для системы Galileo было осуществлено три пуска этих носителей со стартовой площадки во Французской Гвиане, первые два из них были удачными и вывели четыре спутника. Всего Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует развернуть на орбите группировку из 30 спутников.
Проект Galileo курирует ЕКА. Выведение спутников на орбиту осуществляется с космодрома "Куру" при помощи российских носителей серии "Союз". Запуск первых двух аппаратов произошел 21 октября 2011 года, второй (еще с двумя аппаратами) – 12 октября 2012 года.
Третий пуск, состоявшийся 29 ноября 2014 года, вывел два спутника на сильно вытянутую (нерасчетную) орбиту (26 тыс. км в апогее и около 14 тыс. км в перигее). Как сообщило ЕКА, им в конце 2014 года удалось
в течение 17 дней после 11 маневров повысить нижнюю точку орбиты первого спутника на 3,5 тыс. км и сделать орбиту менее вытянутой. Аналогичную корректировку орбиты специалисты планируют провести и со вторым запущенным (шестым в орбитальной группировке) спутником.
Arianespace – основанная в 1980 году компания, осуществляющая коммерческие запуски искусственных околоземных спутников, использует три типа ракет-носителей: европейские Ariane 5 тяжелого класса, российские "Союзы" среднего класса и итальянские Vega легкого класса.