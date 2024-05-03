Еще одну награду заработал Лионель Месси

Футбол, В мире
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси был выбран лучшим игроком апреля по версии чемпионата МЛС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Информацией об этом поделился аккаунт клуба в социальной сети Х.

Отметим, что в апреле Месси провел четыре матча в МЛС, в которых забил шесть голов и сделал три ассиста. Его "Интер Майами" возглавляет турнирную таблицу "Восточной конференции" МЛС, набрав 21 очко.

Добавим, что 36-летний игрок пришел в клуб в 2023 году и связан контрактом еще на один год. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

 

#награда #Месси #чемпионат МЛС

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