Землю затронула магнитная буря раньше прогноза

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Магнитная буря затронула Землю раньше прогнозируемой даты 3 мая, сообщили ТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ), передает Kazpravda.kz.

Согласно данным мониторинга, возмущенность магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G2, означающего "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее ученые фиксировали мощные вспышки, произошедшие на Солнце 30 апреля и 1 мая. По данным мониторинга космической погоды, одна из вспышек (М2.3/SF) сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Ученые прогнозировали возможность возмущения магнитного поля Земли 3 мая.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.