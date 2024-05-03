Китай поможет построить самое высокое здание в мире

На сегодня этот рекорд принадлежит «Бурдж-Халифе» в Дубае: его высота составляет 828 метров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Концепт километровой башни Jeddah Tower / © JEC

В сентябре прошлого года Саудовская Аравия приняла решение возобновить строительство 1 000-метрового небоскреба Jeddah Tower, который должен стать самым высоким сооружением в мире.

По информации инсайдеров, наибольшие шансы выиграть тендер на завершение строительства башни у консорциума местной компании El Seif E&C и китайской China State Construction Engineering Corporation.

Это неудивительно, ведь китайская корпорация имеет богатый опыт возведения небоскребов. Именно она сейчас строит самую высокую башню Египта Iconic Tower и дубайский небоскреб Cavalli Tower.

В мае 2016 года Lenta.ru сообщала со ссылкой на The National, что застройщик небоскреба «Джидда» (ранее известной как «Королевская башня») в Саудовской Аравии решил приостановить строительство здания на 40-м этаже из 252 планирующихся.

Как уточнялось, девелопер проекта отложил строительство небоскреба из-за финансовых проблем подрядчика — Saudi Binladin Group. Группа является также держателем акций компании-застройщика.

Строительство башни «Джидда» ведется с 2013 года в 30 километрах от одноименного города, на берегу Красного моря. Предварительная стоимость небоскреба была объявлена в 1,2 млрд долларов. Ожидается, что башня станет центром нового района Kingdom Center, в котором будут жить 80 тыс. человек. Общая стоимость комплекса должна составить 20 млрд долларов.

Высота здания в 1 007 метров не является окончательной, так как девелопер собирается раскрыть, какой высоты будет шпиль башни, только за полгода до окончания строительства.