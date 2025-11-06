В Казахстане растет интерес к чтению — библиотеки по всей стране фиксируют рекордную посещаемость. С начала года их посетили 37 миллионов человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Только за последний месяц Национальную библиотеку в Алматы посетили около 13 тысяч человек. Наибольшую активность проявляет молодёжь от 17 до 25 лет. Почти две тысячи посетителей были старше 45 лет. Около трёх тысяч человек зарегистрировались в библиотеке впервые.

Среди читательских предпочтений лидирует классическая и художественная литература на казахском и других языках мира. Читатели чаще всего выбирают романы, повести и поэзию. В последние месяцы заметно увеличился интерес к казахской классике и национальной философской литературе.

Сегодня в Казахстане работают 3 883 публичные библиотеки. Более 5,3 миллиона человек стали их новыми пользователями с начала года.