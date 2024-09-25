С начала года в ЗКО в собственность государства возвращено около 63 тыс. га сельскохозяйственных земель

Земля – ключевой элемент инвестиционной привлекательнос­ти отрасли, отметил в нынешнем Послании Глава государства. И если ее взяли с нарушением закона или не используют, то она должна быть возвращена государству, причем по упрощенной процедуре.

Работа по возврату земельных участков, которые используются не по целевому назначению, началась еще в 2022 году. Только за последние два года в Западно-Казахстанской области государству возвращено 500 тыс. га.

С учетом исполнения планов предыдущих лет в текущем году в регионе намерены возвратить в земельный фонд республики еще 110 тыс. га. Между тем Теректинский, Бурлинский и Акжаикский районы отстают от графика, а в Уральске и вовсе не приступили к выполнению поставленной задачи.

Годовой план должен быть исполнен, а значит, темпы работы необходимо ускорить. Как отметили в областном управлении земельных отношений, благодаря принимаемым мерам дефицит сельскохозяйственных угодий значительно сократился.

– Если на 1 сентября прошлого года нехватка земель по области составляла 78,8 тысячи гектаров, то на сегодня этот показатель снизился до 25 тысяч, так как параллельно изъятию неиспользуемых наделов идет работа по вовлечению в оборот земель, уже переведенных в запас, – прокомментировал руководитель ведомства Нуржан Максотов. – По итогам девяти месяцев года 443 370 гектаров земли поставлены на учет как резерв, по 139 717 гектарам изменили категорию на «земли населенных пунктов».

С 2022 года 85 тыс. га выделены через конкурс для ведения фермерского или крестьянского хозяйств. В этом году с внесением изменений в Закон РК «О пастбищах» впервые введено такое понятие, как «общественные пастбища». И теперь каждый сельский округ, учитывая мнение населения, количество скота на подворьях, в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), обязан предусмотреть участки под общественные пастбища.

Инфографика Натальи Ляликовой

На сегодня 136 тыс. га переданы акиматам сельских округов для увеличения территорий этой категории. Причем землю под пастбища выделяют с учетом предельно допустимых норм нагрузки, которая высчитывается по методике. Для более точной оценки потребности в пастбищах должен быть принят закон о ЛПХ, предусматривающий конкретные цифры по допустимому поголовью скота на подворьях, считают в областном управлении земельных отношений.

На недавнем аппаратном совещании аким области Нариман Турегалиев поручил провести тотальный анализ поголовья сельскохозяйственных животных в крестьянских хозяйствах. Не секрет, что есть факты, когда фермеры ради получения субсидий завышают цифры. Точные данные нужны и для того, чтобы на встречах с населением апеллировать ими при обсуждении вопроса о нехватке пастбищ.

Западно-Казахстанская область стала первым регионом, где начата работа по легализации земель сельскохозяйственного назначения.

– Правила предоставления пахотной земли через конкурс приняты 22 декабря 2018 года. Поэтому с 2019-го участки выдаются только через конкурс, под коммерцию – через аукцион. До этого, согласно Земельному кодексу, принятому в 2003 году, землю можно было получить во временное пользование через конкурс, а также напрямую, на основании решения земельной комиссии, – пояснил Нуржан Максотов. – Однако в прошлом году Верховный суд вынес решения по семи кейсам, поддержав иски департамента по земельным ресурсам. Как установила проверка, семь земельных участков в Бокейординском и Жангалинском районах фермеры получили на основании зак­лючения земельной комиссии, без конкурса, а значит, должны вернуть ее государству. При этом не учитывались ни вложенные инвестиции, ни использование земли в течение долгих лет по целевому назначению.

Но при созданном прецеденте под сомнение была поставлена и законность получения земли, а значит, дальнейшая деятельность более семи тысяч крестьянских хозяйств региона, которые получили земельные наделы с 2003 года.

– После того как ситуацию не раз озвучивали наше ведомство, аким области, депутаты маслихатов, ее изучили в Администрации Президента и с учетом наших предложений, обращений фермеров, мнения Генеральной прокуратуры и уполномоченных министерств разработали алгоритм по узакониванию земельных участков. В мае текущего года распоряжением областного акима была создана специальная комиссия. Ее задача – учитывая позицию Верховного суда, рассмотреть материалы по выдаче земельных участков с 2003 по 2018 год, – заметил Нуржан Максотов.

На сегодня проведено четыре заседания, на которых рассмотрено 6 495 материалов по землям, предоставленным в период с 2006 по 2018 год. По итогам мониторинга легализовано 5 079 земельных участков, 1 145 наделов уже возвращено государству. По 271 участку материалы для дополнительной проверки направлены в департамент по земельным ресурсам. Аким области дал поручение завершить эту работу до конца года.

– Президент в Послании четко расставил акценты, какая земля должна быть возвращена государству для повторного вовлечения в аграрный оборот. Но если сельскохозяйственный товаропроизводитель инвестировал в землю, создал рабочие места, мы не должны мешать ему работать, даже если процедуры предоставления были нарушены. Данная работа проводится для того, чтобы в дальнейшем к фермерам не возникло никаких вопросов касательно оформления земельных участков, – отметил Нуржан Максотов. – Эта проблема актуальна для всей республики. Поэтому опыт Западно-Казахстанской области хотят распространить в других регионах.

Что касается исполнения решений Верховного суда РК, то по шести участкам уже прошли конкурсы, победителями определены фермеры, которые работали на этих наделах до суда с учетом их вложений и соблюдения требований по целевому назначению. По одному участку готовится материал для проведения конкурса, который должен состояться до конца года.

На отдельном контроле руководства области – орошаемые земли. Из 7,9 млн га земель сельскохозяйственного назначения лиманы занимают 256 тыс. га. На 59,6 тыс. га есть возможность вести орошаемое земледелие. Из них 48 тыс. га предоставлено землепользователям, остальные числятся в запасе.

В настоящее время по поручению главы региона ведется мониторинг их использования по целевому назначению. Завершить анализ специалисты уполномоченного ведомства намерены в первом квартале следующего года.

Год от года работа земельных комиссий вызывает все меньше нареканий у землепользователей. Чтобы уполномоченные органы могли анализировать ситуацию по земельным вопросам и оперативно реагировать на нее, в июне прошлого года областное управление земельных отношений и специальный межрайонный административный суд заключили меморандум о сотрудничестве. Был проведен семинар с судьями, которые рассматривают земельные споры, даны разъяснения, достигнута договоренность, что каждый квартал специалисты управления проводят мониторинг.

– Если раньше выявлялось много ошибок в работе земельных комиссий, то сейчас механизмы проведения конкурсов и земельных аукционов уже отработаны. По итогам восьми месяцев на протокольные решения акиматов районов поступило 46 исковых заявлений по Западному Казах­стану, из них удовлетворено семь, отказано по пяти искам, остальные материалы находятся на рассмотрении, – отметил руководитель облуправления земельных отношений. – В основном иски выдвигаются по Уральску, району Байтерек, Теректинскому, Таскалинскому и Бурлинскому районам, где земельные комиссии должны привести работу в соответствие требованиям закона.