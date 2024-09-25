С начала года в ЗКО в собственность государства возвращено около 63 тыс. га сельскохозяйственных земель
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На встречах с местной исполнительной властью фермеры региона не первый год говорят о дефиците пастбищ – поголовье скота растет, а пасти животных негде. В Западном Казахстане эта проблема наиболее актуальна для Бурлинского, Жангалинского, Жанибекского, Бокейординского, Теректинского районов, района Байтерек и Уральска. Вместе с тем сотни тысяч гектаров остаются не вовлеченными в сельскохозяйственный оборот.