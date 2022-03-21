В Мангистау под угрозой закрытия оказалась футбольная секция для детей с ограниченными возможностями.

Директор детского футбольного клуба «Намыс» из города Актау Ануарбек Апбасов принял решение открыть группу для тренировок детей, страдающих синдромом дауна и аутизмом, по программе подушевого нормативного финансирования в рамках реализации творческого и спортивного заказа (программа «Артспорт»).

– Идея организовать секцию возникла некоторое время назад. В общей группе у нас занимался ребенок с диагнозом «синдром дауна», что не совсем устраивало остальных родителей. Стало ясно, что детям особой заботы нужна отдельная секция и индивидуальный подход. Физическое воспитание для данной категории подростков особенно важно, так как у них атрофированы многие мышцы, им необходима регулярная нагрузка, а также социализация. Новость о создании секции так называемого адаптивного футбола очень обрадовала родителей таких ребят. В новые группы записано 10 детей, страдающих синдромом дауна, и 18 – с аутизмом. По плану занятия должны проходить три раза в неделю, – рассказал Ануарбек Апбасов.

Чтобы обеспечить место для занятий, Ануарбек договорился о предоставлении зала в спортивном комплексе «Жас Қанат», а специальный инвентарь – облегченные мячи – закупил за собственные средства. Как рассказал инициатор идеи, подобных секций всего несколько в республике, да и специалистов, которые могли бы заниматься с особенными детьми, можно по пальцам пересчитать. Поэтому самые большие затраты на организацию специализированных занятий связаны с наймом тренера. Чтобы организовать подобное начинание в Актау, пришлось переманить такого сотрудника из Алматы, пообещав ему достойное жалование.

– Для работы с детьми с подобными заболеваниями на троих воспитуемых нужен один специалист. При столь сложных диагнозах детям сложно адаптироваться к занятиям, чтобы помочь им влиться в процесс, нужно приложить колоссальные усилия, так что помимо главного тренера на работу приглашены еще несколько местных сотрудников. Для содержания секций в месяц нужна сумма в размере 1 миллион тенге, – рассказывает директор клуба.

На днях Ануарбек Апбасов узнал, что средства из респуб­ликанского бюджета, предназначенные для подушевого финансирования проекта, выделяться не будут.

– Я подал заявку, набрал группу. В местном исполнительном органе меня поддержали – руководство областного управления физической культуры и спорта подчеркивает, что такая инициатива важна. Буквально на следую­щий день после подачи заявки я узнал, что спустя три месяца с начала года бюджет региона по программе подушевого нормативного финансирования уже исчерпан. Аналогичные новости пришли и из других областей страны. Это идет от Министерства культуры и спорта. Они даже заблокировали сайт artsport.edu.kz, видимо, чтобы больше никто не мог зарегистрироваться на этом ресурсе, – комментирует Ануарбек Апбасов.

К слову, для ряда областей на спортивный заказ по программе «Артспорт» выделили по одному или несколько миллиардов тенге, но Мангистау досталось всего 546 миллионов, при том что уже несколько лет подряд область относится к числу регио­нов с большой рождаемостью и миграцией.

– Проблема с финансированием возникла на республиканском уровне, мы связались с профильным министерством, где нам обещали рассмотреть данный вопрос. Дополнительно мы подготовили письмо и ждем новостей. Точно ничего сказать не могу, надеюсь, что те, кто уже начал работу с детьми, продолжат ее до конца года, – говорит руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев.

На сегодняшний день известно, что с призывом объединиться к родителям и организаторам секций выступила Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин. Она подчеркнула, что по закону каждому казахстанскому ребенку положено посещение двух секций или кружков, и это право должно быть реализовано. В Алматы родители, чьи дети остались без возможности посещать дополнительные занятия, подготовили петицию.

Несмотря на тревожные новости, в минувшее воскресенье приглашенный в Актау тренер провел первые занятия с новыми группами. На них специалист рассказал родителям о программах, по которым будет заниматься с детьми особой заботы. Сам Ануарбек Апбасов не собирается отступать от дела, которое уже инициировал, и говорит, что не может подвести ребят и их родителей, ведь они с такой радостью и воодушевлением восприняли новость об открытии спортивного кружка.

– Не знаем, что будет дальше, но мы намерены идти до конца – не собираемся сдаваться. Пока не решится вопрос финансирования, будет проводиться как минимум одно занятие в неделю. Специалистам буду платить из собственных средств, а также попробую найти спонсоров, – говорит Ануарбек Апбасов.