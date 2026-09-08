Олжас Бектенов: Для тех, кто хочет работать, работа в стране есть

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на важность активизации разъяснения населению ситуации с наличием рабочих мест в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

«Мы вынуждены привлекать тысячи специалистов из-за рубежа, чтобы работа не останавливалась. Это необходимо правильно разъяснять населению. В обществе не должно формироваться мнение, что в стране нет работы. Тому, кто хочет работать, работа найдется», — отметил Олжас Бектенов.

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев доложил, что с начала года работодатели разместили на Электронной бирже труда 845 тыс. вакансий, в том числе 432 тыс. вакансий по рабочим специальностям.

По его словам, 60 - 70% граждан находят работу через Электронную биржу труда. При этом 30 - 40% вакансий остаются невостребованными. Для восполнения имеющейся потребности в кадрах работодатели привлекают иностранных работников. Ежегодно в Казахстан для работы приезжает около 300 тыс. иностранных граждан.