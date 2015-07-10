С новосельем! Свежий выпуск 494 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Это социальное аренд­ное жилье, рассчитанное на последующий выкуп и реализуемое по линии Национального холдинга «Байтерек». Ключи от новых квартир получил первый пул очередников – 70 семей, представленных работниками бюджетных организаций, молодыми семьями, госслужащими. Сертификаты новоселам вручили аким города Ерхан Умаров и представитель АО «Казахстанская ипотечная компания» Сержан Жумабеков.

Все квартиры в новом доме в чистовой отделке. Общая площадь трехкомнатной – 90 кв. м. Арендная плата составляет 880 тенге за квадратный метр.

Семья Тлеповых не скрывает радости в преддверии новоселья. Как отметила хозяйка Гульнур, в очереди на жилье они находились с 2009 года. Работает она воспитателем в детском саду. Муж Ернар трудится в бюджетной сфере. У них – трое детей. По словам С. Жумабекова, до конца текущего года по данному направлению жилищной программы с участием компании планируется сдача под ключ еще 610 квартир.



