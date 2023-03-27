С олимпиады – в больницу

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Любовь Доброта, Валентина Мелехова

Участников республиканской школьной олимпиады в Шымкенте госпитализировали с признаками пищевого отравления.

В олимпиаде по предметам естественно-математического направления участвуют 904 старшеклассника. Соревнование было организовано Республиканским научно-практическим центром «Дарын».

Подростки после первого тура, 21 марта, почувствовали недомогание, которое сопровождалось высокой температурой, нарушением функции желудочно-кишечного тракта. После жалоб на ухудшение состояния здоровья медики приняли решение о гос­питализации детей в Шымкентскую городскую инфекционную больницу.

В общей сложности за несколько часов в стационар доставили 15 подростков. Всем им выставлен диагноз «острая кишечная инфекция. Острый гастроэнтерит тяжелой степени».

22 марта утром обход в отделениях и осмотр больных провели врачи инфекционной больницы с участием руководителей управления здравоохранения Шымкента, управления санитарно-эпидемиологического контроля Аль-Фарабийского района города, отдела охраны материнства и детства, а также главного врача лечебного учреждения.

На больничных койках оказались в основном участники олимпиады из Костанайской области. По информации директора центра «Дарын» Гаждембека Турсунова, госпитализированные школьники жили в общежитии одного из местных вузов. На его базе было организовано питание школьников. В общей сложности в этом общежитии расселили 293 детей.

На утро пятницы врачи оценили состояние всех больных как стабильное с заметным улучшением. Температура у них нормализовалась. Лечение и обследование детей проводится согласно протоколов – регидратационная, антибактериальная, симптоматическая терапия.

Состояние всех госпитализированных детей находится на контроле главного врача городской инфекционной больницы и управления здравоохранения Шымкента. На трех базах проживания участников олимпиа­ды организованы дежурства медработников. Бригады скорой медицинской помощи дежурят и в университете, в котором проходит олимпиада.

Между тем родители костанайских школьников требуют аннулировать результаты респуб­ликанской олимпиады.

«Сразу же после завершения первого тура наши дети поехали в общежитие и после ужина почувствовали себя плохо. У них поднялась температура, которая сопровождалась рвотой и жидким стулом. Примерно в пять утра 22 марта многих детей с отравлением госпитализировали в инфекционную больницу. Моя дочь и еще несколько школьников попали в реанимацию, – рассказывает отец девятиклассницы из Костаная Дмитрий. – Удивительно, что сотрудники цент­ра «Дарын» – организатора Олимпиа­ды, пришли в больницу и предложили детям пойти на второй этап интеллектуальных состязаний. Но большинство школьников не смогли этого сделать, поскольку находились в тяжелом состоянии. Однако, несмотря на это, Олимпиада продолжилась, но для наших детей она завершилась. Но это несправедливо».

По словам родителей школьников из Костаная, врачи шымкентской больницы утверждают, что дети будут получать лечение до 25 марта. В этот же вечер они отправятся домой по ранее куп­ленным билетам.

– В настоящее время состояние детей стабильное. Для мониторинга сложившейся ситуации на месте в Шымкент выехали руководитель управления образования Костанайской области и врач-инфекционист Костанайской областной детской больницы,– сообщили в управлении образования Костанайской области.

Однако родители все же требуют аннулировать результаты олимпиады и дать возможность детям принять в ней участие после того, как они поправятся. По их словам, подготовлены соответствующие письма в уполномоченные органы.

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