С прицелом на оперативность

Свежий выпуск
0
Дилан Бержан

Подведены итоги деятельности подразделений тыла Вооруженных сил.

фото предоставлено Министерством обороны

В Алматы прошли трехдневные учебно-методические сборы с заместителями командиров соединений и частей по тыловому и материально-техническому обеспечению. Они были организованы на базе Алматинской десантно-штурмовой бригады, Военного института Сухопутных войск и воинской части 5574 Национальной гвардии и включали лекционные и практические занятия, сдачу зачетов по физической подготовке.

В полевых условиях на учебном полигоне «Али» с ротой материального обеспечения проведено показательное тактико-специальное учение с развертыванием элементов тыла. Обращено внимание на правильное оформление документов, организацию взаимодействия между офицерами тыла, видов, региональных командований и родов войск.

С участниками сбора в Военном институте Сухопутных войск встретился заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов, который рассказал об основных направлениях развития тыла Вооруженных сил.

– В рамках децентрализации системы тылового обеспечения принято решение взять за основу региональный принцип. Такая организация деятельности службы тыла имеет свои плюсы: оперативность, знание нужд и пот­ребностей подразделений, – обозначил новые подходы заместитель министра.

Руководитель сборов, начальник тыла Вооруженных сил полковник Арман Мансуров подвел итоги тылового обеспечения мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. На базе Военного института Сухопутных войск состоялось заседание «круглого стола», на котором были обсуждены актуальные вопросы тылового обеспечения и озвучены предложения по улучшению организации службы.

С привлечением курсантов кафедры тылового обеспечения были организованы прак­тические занятия. Проведены контрольная варка пищи и выпечка хлеба на полевом хлебозаводе. Уточнен порядок составления меню, проверки и оценки качества приготовления блюд. Развернута работа банно-прачечного комбината, разъяснены правила хранения материальных средств на складах и в подразделениях, учета горюче-смазочных материалов, а также порядок ведения ротного хозяйства.

Всего в учебно-методичес­ких сборах приняли участие более ста заместителей командиров частей и свыше ста курсантов кафедры тылового обеспечения Военного института Сухопутных войск, было задействовано свыше двадцати единиц военной и специальной техники.

Все мероприятия направлены на повышение уровня профессиональной подготовки офицеров, слаженности подразделений тыла.

#армия #тыл #Алматы #учения #сборы

Популярное

Все
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Войлок – дело тонкое
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Запреты vs экономика
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Отырарский казан в гостях на иссыкских курганах
Тектоника геолога Оздоева: от грузчика до академика
Что нужно знать о территориальной обороне
Шахтерское братство
ВИЧ и беременность
Сектор Газа – в фокусе внимания
Голос маралдинцев услышан
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
Свыше 170 несанкционированных свалок ликвидировали в Астане
Память о последнем хане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Битвы интеллектуалов
Загадка без готового ответа
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
На перекрестке интересов
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Оторвал пацанов от улицы
Крематорий: удобрение вместо яда
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Сектор Газа – в фокусе внимания
В контексте судебной практики
Справедливая критика
IteachMe: дорога в новый мир

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]