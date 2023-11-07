С прицелом на оперативность

В Алматы прошли трехдневные учебно-методические сборы с заместителями командиров соединений и частей по тыловому и материально-техническому обеспечению. Они были организованы на базе Алматинской десантно-штурмовой бригады, Военного института Сухопутных войск и воинской части 5574 Национальной гвардии и включали лекционные и практические занятия, сдачу зачетов по физической подготовке.

В полевых условиях на учебном полигоне «Али» с ротой материального обеспечения проведено показательное тактико-специальное учение с развертыванием элементов тыла. Обращено внимание на правильное оформление документов, организацию взаимодействия между офицерами тыла, видов, региональных командований и родов войск.

С участниками сбора в Военном институте Сухопутных войск встретился заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов, который рассказал об основных направлениях развития тыла Вооруженных сил.

– В рамках децентрализации системы тылового обеспечения принято решение взять за основу региональный принцип. Такая организация деятельности службы тыла имеет свои плюсы: оперативность, знание нужд и пот­ребностей подразделений, – обозначил новые подходы заместитель министра.

Руководитель сборов, начальник тыла Вооруженных сил полковник Арман Мансуров подвел итоги тылового обеспечения мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. На базе Военного института Сухопутных войск состоялось заседание «круглого стола», на котором были обсуждены актуальные вопросы тылового обеспечения и озвучены предложения по улучшению организации службы.

С привлечением курсантов кафедры тылового обеспечения были организованы прак­тические занятия. Проведены контрольная варка пищи и выпечка хлеба на полевом хлебозаводе. Уточнен порядок составления меню, проверки и оценки качества приготовления блюд. Развернута работа банно-прачечного комбината, разъяснены правила хранения материальных средств на складах и в подразделениях, учета горюче-смазочных материалов, а также порядок ведения ротного хозяйства.

Всего в учебно-методичес­ких сборах приняли участие более ста заместителей командиров частей и свыше ста курсантов кафедры тылового обеспечения Военного института Сухопутных войск, было задействовано свыше двадцати единиц военной и специальной техники.

Все мероприятия направлены на повышение уровня профессиональной подготовки офицеров, слаженности подразделений тыла.