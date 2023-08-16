С рабством нам не по пути

…Галина и ее друг весной прошлого года искали работу, готовы были откликнуться на любое приглашение, лишь бы заработать. Помочь взялся Мурат, он предложил поехать им в одно из крестьянских хозяйств Хромтауского района. Женщина устроилась поваром, ее товарищ – разнорабочим. Но столь невыносимы были условия проживания и работы, что они, не выдержав, убежали с базы.

В начале нынешнего июня Галина вновь стала искать пути заработка. На актюбинском рынке вновь попала на глаза Мурату. Он убедил Галину, что ее товарищ вернулся на прежнее место, где занятие найдется и ей. Так она во второй раз оказалась на отдаленной животноводческой точке.

Стала стричь овец. После нескольких дней тяжелой работы, которую нужно было выполнять быстро, случилось непредвиденное – поранилась грязными ножницами. Ее беда никого не встревожила, даже бинт и йод не предложили. Рука распухла, почернела. Женщина испытывала страшную боль. В один из дней на базе появился участковый. Увидев работницу, чья правая кисть была словно боксерская перчатка, отругал окружающих и потребовал, чтобы ее срочно отвезли в больницу.

В Актобе она попала не к врачам, ее оставили среди ночи у сест­ры. Та вызвала скорую, прибывшая бригада была поражена увиденным и тут же доставила ее к хирургам. К сожалению, драгоценное время для лечения было упущено. Опухоль сошла, но рука, хоть и прошло уже два месяца, так и не работает.

Да и денег за проработанное время Галина до сих пор не получила. Но, как узнала, посредник, дважды доставлявший ее в крестьянское хозяйство, каждый раз получал проценты за доставленный товар – рабсилу.

В отношении нее глава кресть­янского хозяйства не переживает: отсутствие трудового договора делает необязательным оплату отработанного времени. Сбежала она, привезут другого. Помогает Галине мама. А она в свою очередь благодарна волонтерам, которые поддержали во время лечения, консультируют пострадавшую по юридическим вопросам.

Свежий случай. На днях из трудового плена удалось вырваться мужчине. Он еще не готов делиться пережитым, а чтобы он мог на что-то жить, устроиться на стройку ему помог общественный фонд «Дәріс-2016».

– Чтобы не попасть в подобную беду, важно быть осведомленным. С начала года к нам по поводу трудовой эксплуатации обратились 24 человека, в полицию – восемь. К сожалению, рассмотрение заявлений прекращено за отсутствием состава преступления. Мы проводим тренинги, семинары для полицейских, прокуроров не только области, но и всего Западного Казахстана, где показываем реальные человеческие истории. Также точечно работаем с группами риска. К примеру, с детьми, оставшимися без попечения родителей. После таких встреч на видных местах оставляем буклеты с контактными телефонными номерами, – делится директор «Дәріс-2016» Гульнур Идигеева.

Обращение людей в трудовое рабство выходит на первый план, оттесняя преступления, связанные с наркотиками. Тенденцию подтверждает Ranking.kz. По итогам первого полугодия 2023 года количество уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, значительно возросло в Казахстане. За этот период было зарегистрировано 111 случаев, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году, сказано в информации.

В подтверждение Гульнур Идигеева вспомнила еще один случай. В декабре прошлого года у здания Темирского РОВД неизвестные оставили женщину с шес­тилетним ребенком. Оказалось, ей пришлось пережить ужасы неволи сначала в Шалкарском, затем и в Темирском районе. Факт, лишний раз подтверждающий отношение эксплуататоров к работнику не как к человеку, а как к товару.

Старший уполномоченный УБОП ДП области капитан полиции Балаби Алиаскарулы признается: нереально контро­лировать ситуацию в каждом крестьянском хозяйстве, если их более восьми тысяч в регионе. Сказываются обширная территория, до сотни километров между селами, что уж говорить о чабанских точках. С начала года участковым полицейским, несмотря на их большую загруженность, удалось посетить более двух тысяч КХ. Выявлено пять человек, находившихся в неволе. Как правило, не заключены трудовые договоры, не обеспечено социальное страхование, не предус­мотрена социальная защита, заранее не определено поле деятельности наемного работника.

– Мы столкнулись с тем, что хозяйство получает субсидии от государства, но на деле имеет две головы живности и сарай, никаких условий для труженика. Сам хозяин при этом проживает в областном центре. Сейчас мы разрабатываем алгоритм профилактических действий, хотим подключить к этой работе трудовую инспекцию, РПП «Атамекен», налоговую службу, – поделился планами Балаби Алиаскарулы.

Он уверен: человек, у которого документы в порядке, который имеет крепкую семью, жилье, в случайный наем не попадает. «Рабовладельцы» находят дармовые рабочие руки чаще на рынках, на обочине дорог. Заманивают предложениями заняться сваркой, ремонтом техники или сенокосом, доставив на место, заставляют выполнять самую грязную, самую тяжелую работу. «Закрепляют» рабочего, спровоцировав материальный ущерб. У иностранца отбирают его документы. При таком отношении возможен суи­цид. Такие факты есть, но невозможно выявить истинную причину смерти человека.

– Разнятся данные по кресть­янским хозяйствам. К примеру, по количеству техники, скота. Отсюда и необходимость общего подхода к искоренению проб­лемы, – затрагивает еще одну грань злободневного воп­роса Балаби Алиаскарулы.

Со своей стороны участковые, встречаясь с местным населением, акимами сельских округов, объясняют им серьезность ситуа­ции, уровень ответственности за преступления, связанные с трудовой эксплуатацией, с торговлей людьми.

Балаби Алиаскарулы все же настроен позитивно. В том же Хромтауском районе есть хозяйства, владельцы которых не просто соблюдают закон, но и берут на себя расходы на учебу детей работников. Оптимистичны и общественники, внесшие свой вклад в разработку нового законопроекта, направленного на рассмотрение в Мажилис.

– В Казахстане тему торговли людьми после ратификации Конвенции ООН против транс­национальной организованной преступности первыми подняли общественные организации. Поначалу, как обычно, отмахивались от инициатив правозащитников: мол, для нас это нехарактерно. В 2006 году в нашей области был выявлен первый крупный факт, расследование по двадцати потерпевшим длилось больше года. Следователи, применив международное определение, довели дело до суда, – подчеркивает юрист общественного фонда «Дәріс-2016» Наталья Исхакова.

Ее беспокоит уязвимость жерт­вы, попавшей в зависимость от работодателя. В реалиях Казах­стана человеку трудно сориентироваться в степи, в незнакомой местности. Пусть он и не заперт, но непонятно, в какую сторону бежать. Были случаи, когда человек убегал и, обморозив руки-ноги, подвергался ампутации конечностей. Или, догнав, его возвращали и жестоко наказывали. Потому момент нахождения работника в отдаленном месте обязательно должен найти отражение в законе. Увы, наличие телефона не спасает бедолагу – не везде в степи есть доступ к Интернету.

– Мы долго не могли достучаться до инспекции труда. В конце концов нашли точки соприкосновения и понимание на примере Атырауской области, куда выезжали вместе с сотрудниками Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Этот опыт оценен на международном уровне. Там инспекторы труда вносят свой вклад в выявление и закрепление доказательств нарушения прав человека. Хорошие наработки у прокуратуры Западно-Казахстанской области, она подняла приостановленные, прекращенные и невозбужденные дела, связанные с торговлей людьми. В итоге наказаны сотрудники, имевшие отношение к прекращению четырех дел на незаконных основаниях. Думаю, такая практика также эффективна, и нужно ее применить во всех областях. Возможно, и департаментам полиции стоит начать подобную ревизию. На возбуж­дении уголовного дела сказывается и то, что зачастую работодатель – уважаемый человек, богатый, и пострадавшему маргиналу не под силу противостоять ему. Еще рискованнее иностранцу. Тут невозможен диалог на равных, – обратила внимание опытный юрист.

В Актюбинской области впервые к искоренению общественного зла присоединились пограничники. Они рассматривают борьбу с торговлей людьми в контексте противодействия незаконной миграции и незаконного пересечения государст­венной границы.

– В пунктах пропуска на территории Каргалинского и Мартукского районов начата информацион­ная работа, ведь наша область является одним из крупных транспортных узлов в Западном Казахстане. Отсюда большой переток населения как в Российскую Федерацию, так и обратно. Для разъяснения мы используем материалы, предоставленные общественным фондом, тесно сотрудничаем с полицейскими, – отметил представитель департамента ПС КНБ области Жангир Аскарбеков.

В частности, пограничники могут выявить добровольность перехода человеком границы, не является ли он жертвой чьих-то нехороших замыслов.

…В последние годы в нашу жизнь очень часто входят новые слова. Но случается, что всплывают из прошлого и те, которые, казалось бы, должны были напрочь исчезнуть из нынешних реалий. «Рабство», «экс­плуататор», «торговля людьми» в их числе.