Казахстанские боксеры сохранили лидерство в обновленном рейтинге World Boxing

Фото: пресс-служба НОК РК

В новой версии топ-листа казахстанские боксеры сохранили за собой лидирующие позиции в нескольких весовых категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Возглавляют рейтинг Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг) и Наталья Богданова (до 70 кг).

На втором месте располагаются Назым Кызайбай (до 48 кг), Аида Абикеева (до 65 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг).

Замыкают тройку лучших Алуа Балкибекова (до 51 кг), Надежда Рябец (до 80 кг), Дина Исламбекова (свыше 80 кг), Оразбек Асылкулов (до 60 кг), Сабыржан Аккалыков (до 75 кг), Нурбек Оралбай (до 85 кг).

С 15 по 21 июня в Гуйяне (Китай) пройдет второй этап Кубка мира по боксу, добавили в НОК.