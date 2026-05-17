Казахстанцы завоевали 16 медалей на ЧА по боксу в Узбекистане

Спорт,Бокс
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Ташкенте завершился чемпионат Азии по боксу в возрастной категории U17, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Фото: НОК

Казахстанские боксеры завоевали 16 медалей: 8 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых.

Чемпионами Азии стали Нурасыл Галым (до 50 кг), Хатшепсут Садвакасова (до 50 кг), Эмир Мухит (до 60 кг), Аяулым Оспанова (до 60 кг), Диана Надырбек (до 75 кг), Алибек Алпамыс (до 80 кг), Сабыржан Сагым (свыше 80 кг) и Жансая Ержан (до 80 кг).

Серебряные медали завоевали Балым Габиткызы (до 60 кг), Мейиржан Жунис (до 63 кг) и Ислам Сулейманоглы (до 66 кг).

Третье место заняли Милана Иншина (до 46 кг), Бекхан Уразбай (до 52 кг), Нурислам Оналбек (до 57 кг), Розалия Вайдеман (до 57 кг) и Айлин Ходжамбердиева (до 70 кг).

#Узбекистан #бокс #медали #ЧА

Популярное

Все
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Автор, продливший биографию человечества
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме
Токаев принял первого вице-премьера Нурлыбека Налибаева
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Григорий Ломакин пробился в финал теннисного турнира в Индии
Казахстанские боксеры завоевали 24 медали на чемпионате Ази…
Astana Team заняла первое место на международном турнире по…
Казахстан выступит на Гран-при по фехтованию в Шанхае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]