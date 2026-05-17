Казахстанцы завоевали 16 медалей на ЧА по боксу в Узбекистане

В Ташкенте завершился чемпионат Азии по боксу в возрастной категории U17, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Казахстанские боксеры завоевали 16 медалей: 8 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых.

Чемпионами Азии стали Нурасыл Галым (до 50 кг), Хатшепсут Садвакасова (до 50 кг), Эмир Мухит (до 60 кг), Аяулым Оспанова (до 60 кг), Диана Надырбек (до 75 кг), Алибек Алпамыс (до 80 кг), Сабыржан Сагым (свыше 80 кг) и Жансая Ержан (до 80 кг).

Серебряные медали завоевали Балым Габиткызы (до 60 кг), Мейиржан Жунис (до 63 кг) и Ислам Сулейманоглы (до 66 кг).

Третье место заняли Милана Иншина (до 46 кг), Бекхан Уразбай (до 52 кг), Нурислам Оналбек (до 57 кг), Розалия Вайдеман (до 57 кг) и Айлин Ходжамбердиева (до 70 кг).