Казахстанские боксеры завоевали семь медалей на турнире в Сербии

Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на крупном международном турнире в Белграде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК



Результатом команды стали семь медалей различного достоинства.



Единственную золотую награду завоевал Нурасыл Толебек (до 60 кг).



Серебряными призерами стали Нурбек Мурсал (до 70 кг) и Ибрагим Бетаев (до 90 кг).



Третье место заняли Нурзат Онгаров (до 50 кг), Нурсултан Шилдебай (до 80 кг), Аян Калмаганбетов (до 85 кг) и Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг).

