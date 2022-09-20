С учетом антропогенной нагрузки

Побывавшая в Улытау с рабочей поездкой вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова презентовала областной департамент экологии.

В свою предыдущую поездку, сос­тоявшуюся в конце июня, замминист­ра приняла участие в выездном заседании комиссии по изучению причин распространения в области онкозаболеваний, включая влияние на здоровье населения деятельности космодрома Байконур.

Стоит отметить, что экологи не выявили в росте заболеваний «космического следа» – присутствие ракетного топлива гептил в пробах воды, почвы и воздуха не обнаружено. Зато анализ воды в реках Каракенгир, Жезды и Жездинском водохранилище показал высокий уровень загрязнения химическими элементами и нефтепродуктами.

Загрязнитель выявлен – это АО «Предприятие тепловодоснабжения Жезказгана». Проверка показала, что очистные сооружения, которые находятся на балансе предприятия, требуют даже не ремонта, а полной реконструкции.

Стоит отметить, что Жезказган годами входит в десятку городов Казахстана с самым загрязненным воздухом. Одна из причин – выбросы сернистого ангидрида, которые осуществляет Жезказганский медеплавильный завод.

Приглашенные на встречу экс­перты, в том числе проректор по стратегическому развитию и науке НАО «Медицинский университет Караганды» Анар Турмуханбетова, сообщили, что в области Улытау превалируют злокачественные опухоли легких. Основные факторы их возникновения, помимо курения – металлургическая промышленность, работа в условиях загазованности и запыленности.

В июне вице-министр пообещала жителям Улытау, что министерст­вом будет инициирован проект технического задания на научно-исследовательскую работу по изу­чению причин онкозаболеваний в регионе. Свой очередной приезд Зульфия Сулейменова объяснила следующими причинами.

– В Жезказгане открывается областной департамент экологии, – сообщила она. – С учетом существенной антропогенной нагрузки на окружающую среду промышленного региона департамент призван внести свой вклад в улучшение сложившейся экологической ситуации.

Стоит отметить, что жители Жезказгана не раз отмечали, что «хвос­ты» пылят в сторону города, и это негативно отражается на здоровье населения. На месте представитель обогатительной фабрики сообщил, что недостатки будут устранены. Из 310 га на сегодня рекультивировано около половины отвалов. До конца года работы будут завершены, заверили подрядчики.

Жезказганцы с нетерпением ждут и ввода в эксплуатацию на Жезказганском медьзаводе сернокислотного цеха. Открыть его должны были в текущем году, но позже стало известно, что запуск переносится на 2025-й. Работа цеха, по идее, должна в разы сократить объемы эмиссии в атмосферу сернистого ангидрида.