С условиями для реабилитации детей в Караганде ознакомилась депутат Мажилиса

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Айман Аманжолова
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В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область депутат Мажилиса от партии Respublica Динара Наумова посетила областную многопрофильную детскую больницу и областную школу-интернат

Фото: пресс служба Мажилиса РК

С 1 июня 2023 года у областной многопрофильной детской больницы появилось новое современное здание. Учреждение оснастили передовым медицинским оборудованием, включая новые аппараты КТ и МРТ, современные рентгеновские и ультразвуковые аппараты, а также противоожоговые кровати японского производства. Операционные блоки оборудовали видеоэндоскопическими комплексами с разрешением 4K, автономной вентиляцией и ламинарными потолками с НЕРА-фильтрами, что позволяет проводить самые сложные операции.

Открытие реабилитационного центра раннего развития «Қамқорлық» стало важным шагом в поддержке самых маленьких пациентов. Реабилитационную помощь здесь теперь могут получить дети с рождения до трёх лет. В октябре 2023 года были открыты новые отделения нейрохирургии и травматологии, что позволяет детям с сочетанными травмами со всей страны получать необходимую помощь без задержек.

«Сегодня мы с коллегами обсуждали важные вопросы реабилитации после 18 лет, так как до этого возраста мы достигли значительного прогресса, но после 18 лет система нуждается в доработке. Мы отметили множество положительных моментов, которые будем учитывать в дальнейшей работе. Наша коммуникация на этом не заканчивается, мы продолжим обсуждение ряда вопросов, включая законодательные инициативы, которые помогут улучшить условия и качество жизни наших юных граждан», – отметила Динара Наумова.

Депутат также посетила Карагандинскую областную школу-интернат. Она ознакомилась с работой каждого кабинета школы, где обучаются 160 детей области. А также взяла на заметку предложения руководства интерната о регулировании государственно-частного партнёрства в части оказания услуг детям с инвалидностью. В данный момент партия Respublica также готовит кабинет для психолога школы-интерната.

#мажилис #регионы #депутат #Караганда #больница

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