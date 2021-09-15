​С уважением к труду учителя

Безусловно, появление подобного памятника – дань глубокого уважения к нелегкому труду учителя. Очень важно, что этот проект вынашивался темирчанами давно, а инициировал его бывший директор школы, отличник образования Республики Казахстан, преподаватель физики Аскар Бектенгалиев. Он многие годы отдал сфере образования, 25 лет руководил этой школой – кстати, старейшей в области.

Чтобы узнать историю школы, надо вернуться на 100 лет назад. В первые десятилетия ХХ века она существовала в Темире как русско-казахское училище, в котором было всего 2 класса. Затем была преобразована в высшую начальную школу. В 1924 году на ее базе создана крестьянская школа, которой позднее придали статус средней школы. В 1939-м из ее стен вышел первый выпуск со средним образованием. В 1984 году школе присвоено имя академика Сактагана Баишева.

За прошедшее столетие в этой школе проработали несколько поколений педагогов, получили знания тысячи и тысячи ребят, многие из которых стали известными личностями, видными учеными, специалистами в самых разных отраслях. Среди выпускников школы – академик Сайын Балмаханов, общественник Айтбай Алмаганбетов, док­тор филологических наук Рабига Сыздыкова... В этой плеяде и отец Аскара Бектенгалиева – Хайролла-ага, который стоял у истоков развития Темирской общеобразовательной школы.

Отметим, что семья Бектенгалиевых в области давно известна как династия педагогов, их общий стаж составляет 320 лет. Только в одной этой семье 7 педагогов, причем четверо из них удостоены звания «Отличник образования Республики Казахстан».

История династии Бектенгалиевых началась в далекие 30-е годы прошлого столетия и связана прежде всего с именем главы семейства – Хайроллы-ага. Уже тогда он был одним из ведущих педагогов области. В 1939-м в числе девяти первых учителей Казахстана его наградили медалью «За трудовую доблесть». Государственную награду ему вручал в Москве Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. Хайрулле-ага был тогда всего 21 год.

Сохранилась историческая фотография с церемонии вручения медали, и сейчас она находится в районном музее Шалкара – там началась трудовая биография Бектенгалиева-старшего. Ценные материалы о нем, отличнике народного просвещения Казахской ССР, хранятся и в областном музее, и в архиве средней школы им. С. Баишева в Темире.

А экспозиции школьного музея рассказывают об истории становления учебного заведения, огромном вкладе нескольких поколений учителей. Аскар Бектенгалиев часто говорил о том, что хотел бы во дворе школы установить своеобразный монумент славы – в честь педагогов, которые многие годы своей жизни посвящают образованию и воспитанию детей. Директор школы мечтал, чтобы дети, каждый день проходя мимо памятного знака, задумывались о высоком статусе учителя, понимали, что его нужно уважать и ценить.

Идея проекта была согласована с местными исполнительными органами. Аскар Бектенгалиев стал на собственные средства по мере возможности закупать и завозить песок, брусчатку... К сожалению, воплотить проект он не успел – его жизнь оборвала тяжелая болезнь.

Завершить дело учителя в текущем году решили родные Аскара Хайроллаевича – супруга Дамен Жумабеккызы, дети, внуки… Их поддержало все село, среди жителей которого много выпускников школы. Нашлись и спонсоры – тоже ученики династии педагогов Бектенгалиевых. Ведь Дамен-апа много лет преподавала казахский язык и литературу, она – отличник образования РК, сейчас на заслуженном отдыхе. Сын Серик Аскарулы также работал директором школы. Здесь продолжает трудиться старшая дочь, Майра, она преподаватель английского языка.

Словом, в реализации проекта все помогали чем могли. Собрали необходимые средства на изготовление стелы, благоустройст­во территории. Ощутимую поддержку оказали темирчане Владимир Зайцев, Ольга Костыгина, Куандык Ищанов, Болат Муканов, Альфия Аухадиева, Зинаида Макарова (Блажко), Рысбике Далмаганбетова, Ольга Лукьяненко, семьи Оразбаганбетовых, Саналимовых, Азамат Кайырбеков, Сагыныш Култаев. Назвать их имена в знак особой признательности просила Дамен-апа.

Символично, что открытие Аллеи педагогов и памятной стелы во дворе школы состоя­лось перед началом нового учебного года. Это стало для жителей Темира большим событием. Известно и то, что кабинет физики общим решением педагогического коллектива школы и отдела образования носит теперь имя Аскара Бектенгалиева.