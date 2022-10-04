С вокзала во дворец

В Петропавловске ЦОН для прие­ма иностранцев разместился во Дворце молодежи. Это сделано для того, чтобы прием прибываю­щих из России не создавал помех для наших граждан.

Получая ИИН, нерезиденты предъявляют заграничный паспорт или нотариально заверенный, переведенный на казахский язык внутренний паспорт граж­данина РФ. Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день. За два дня более 1 300 приезжих обратились в ЦОНы Петропавловска за получением идентификационного номера.

«В связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы Петропавловска принято решение об обслуживании нерезидентов в отдельном усиленном ЦОНе. Для удобства граждане РК направляются в ЦОН № 2 и ЦОН № 3. Акимат Петропавловска организовал курсирование автобусов между ЦОНами, проезд бесплатный», – проинформировал директор Северо-Казахстанского областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Жанибек Камбаров.

Все ЦОНы Северо-Казахстанской области работают в штатном режиме.