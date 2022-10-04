Свежий выпуск С вокзала во дворец 4 октября 2022 г. 0:00 Андрей Кратенко В Петропавловске ЦОН для приема иностранцев разместился во Дворце молодежи. Это сделано для того, чтобы прием прибывающих из России не создавал помех для наших граждан. Получая ИИН, нерезиденты предъявляют заграничный паспорт или нотариально заверенный, переведенный на казахский язык внутренний паспорт гражданина РФ. Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет один рабочий день. За два дня более 1 300 приезжих обратились в ЦОНы Петропавловска за получением идентификационного номера. «В связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы Петропавловска принято решение об обслуживании нерезидентов в отдельном усиленном ЦОНе. Для удобства граждане РК направляются в ЦОН № 2 и ЦОН № 3. Акимат Петропавловска организовал курсирование автобусов между ЦОНами, проезд бесплатный», – проинформировал директор Северо-Казахстанского областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Жанибек Камбаров. Все ЦОНы Северо-Казахстанской области работают в штатном режиме.