С заботой о каждом

В Алматинскую область из подтопленных районов Актюбинской и Западно-Казахстанской областей прибыли 170 ребят.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

До конца мая школьники будут отдыхать и учиться в оздоровительных лагерях «Тау Жанашар» и «Тау Туран», расположенных в живописной горной местности.

Как отметили встретившие маленьких гостей чиновники и предприниматели, здесь им создадут все необходимые условия для отдыха. За счет хозяев оздоровительных центров детей обеспечат питанием, проживанием, окажут им психологическую поддерж­ку. Насыщенная развлекательная программа включает игры, спортивные состязания, творческие конкурсы, а также пешие походы в ущелья Тургень и Бельбулак, на водопад «Медвежий».

Но это все – на досуге. Помимо отдыха и развлечений будет организован дистанционный учебный процесс. Поскольку до летних каникул еще далеко, четвертая четверть только началась.

Ребят уже разместили в загородных лагерях, вожатые по­обещали устроить им незабываемый весенний сезон, полный приятных впечатлений.