Самая большая в мире цифровая камера создана для изучения Вселенной

Инженеры и ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США завершили работу над камерой LSST, самой большой цифровой камерой из когда-либо созданных. Ее установят на будущем телескопе LSST обсерватории Веры Рубин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © SLAC National Accelerator Laboratory

Камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей имеет размер легкового автомобиля и весит три тонны, что составляет примерно половину массы самца африканского слона. Передняя линза камеры обладает диаметром чуть больше полутора метров.

Новый астрономический инструмент будет вести наблюдения далеких галактик и даст возможность провести точные исследования расширения Вселенной и темной энергии.

Однако, прежде чем камера LSST сможет помочь ученым исследовать темные энергии и изучить другие космические загадки, ее необходимо перевезти из Национальной ускорительной лаборатории SLAC, которая находится в штате Калифорния, на вершину горы Серро-Пачон высотой 2713 метров в Андах, где строится обсерватория Веры Рубин.