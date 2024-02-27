Где в Казахстане продают самое дорогое сливочное масло

Статистики отметили увеличение производства сливочного масла в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на бюронацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, объемы производства сливочного масла в Казахстане с января по декабрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 18,6%.

Так, за это время казахстанские предприятия выпустили 31,3 тыс. тонн продукции, тогда как в 2022 году было произведено 26,2 тыс. тонн сливочного масла.

Импорт показал увеличение на 12,6%, в 2023 году импортировано более 8,9 тыс. тонн продукции. Удельный вес завозной продукции составил 22,3%.

По итогам 12 месяцев 2023 года на внутреннем рынке было реализовано 38,4 тыс. тонн сливочного масла.

В бюро напомнили, что в декабре 2023 года средняя цена на сливочное масло по Казахстану составила 3931 тенге за килограмм.

При этом самая высокая средняя цена была зарегистрирована в Актау – 5492 тг/кг, низкая в городе Семей – 3 153 тг/кг.