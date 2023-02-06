Самые демократичные выборы

– Впервые с 2004 года кандидаты в Мажилис будут избираться по одномандатным округам (29 из 98 депутатов), – говорит руководитель штаба, председатель РОО «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай. – Областные территориальные избирательные комиссии теперь работают на профессиональной основе. Выборы были анонсированы за полгода, за годы независимости у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании. Также впервые в бюллетенях на выборах в Мажилис и маслихаты будет графа «Против всех». Избиратели будут голосовать по пяти бюллетеням (в городах республиканского значения – по четырем бюллетеням).

В свою очередь участник штаба Абдыкарым Акжанов подчерк­нул, что все депутаты в маслихаты районов будут избираться напрямую по одномандатной мажоритарной системе, 50 процентов депутатов областного маслихата будут избираться также по мажоритарной сис­теме, другие 50 процентов – по партийным спискам. Также среди кандидатов должны быть женщины, молодежь и люди с инвалидностью, их количество не может быть менее 30 процентов от общего числа кандидатов. Таким образом, все представители нашей общественности будут вовлечены в политическую жизнь. Поэтому нынешние выборы являются самыми демократичными начиная с момента обретения Казахстаном независимости.

Участник штаба Ануарбек Скаков рассказал о праве участия в выборах семи политических партий, две из которых зарегистрированы после вступления в силу новых норм закона о партиях, и возможности выдвижения кандидатов не только от партий и неправительственных организаций, но и путем самовыдвижения.

Штаб «За честные выборы» был создан 27 сентября прошлого года в целях консолидации юристов страны на базе респуб­ликанского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» для правового сопровождения положений конституционной реформы, разъяснения выборного законодательства, оказания правовой помощи участникам выборов, взаимодействия с представителями гражданского общества, международных организаций.

В состав штаба входят 150 юрис­тов из региональных филиалов, они будут разъяснять выборное законодательство в районах и сельской местности, поскольку большое количество депутатов будет избираться именно там.