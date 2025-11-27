На страницах «Книги рекордов Гиннесса» теперь красуется кличка крошечного жеребца из Германии — Пумукеля. Его рост составляет всего 52,6 сантиметра, что сделало его официально признанным самым низкорослым конем в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Guinness World Records

Пумукель обошел предыдущего лидера — польского коня Бомбеля — на целых четыре сантиметра. Благодаря своему миниатюрному размеру он не только попал в Книгу рекордов, но и удостоился чести участвовать в церемонии вручения сертификатов другим рекордсменам.

Однако его жизнь — это не только слава, но и настоящая работа на ферме, где он заслужил любовь своим ласковым характером. Как подчеркнула его хозяйка Карола Вайдеманн, уникальный размер жеребца — не результат селекции, а природная случайность, которая подарила миру настоящую звезду.

Вайдеманн отметила, что, несмотря на низкий рост, Пумукель прекрасно себя чувствует среди лошадей нормального размера.