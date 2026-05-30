Жеребенок краснокнижного кулана родился в Костанайской области

Экология,Природа

Радостной новостью поделились в  Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, передает Kazpravda.kz 

Фото: https://t.me/qazfwc

В середине мая у одной из самок кулана родился жеребёнок. Она прибыла в Центр вместе с группой сородичей в сентябре прошлого года из национального парка «Алтын-Эмель».

Эти животные — теперь их стало 20 — будут выпущены на территорию государственного природного резервата «Алтын Дала» на юге Костанайской области в конце июля — начале августа этого года. Это третий жеребёнок за 5 лет, родившийся в загонах Центра под наблюдением специалистов.

Кроме того, известно еще как минимум о четырёх малышах, появившихся на свет уже в дикой природе.

Программа по возвращению куланов в Центральный Казахстан стартовала в 2017 году. За это время в торгайскую степь выпущено 35 животных; на сегодня общее число свободно живущих в ней куланов — около 27.

#Костанайская область #Кулан #жеребенок

