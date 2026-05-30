Лучших представителей породы казахской тазы выбрали в Семее

Природа

На монопородную выставку было зарегистрировано 40 собак

В Семее прошли сразу два значимых мероприятия, посвященных породе казахский тазы: племенной смотр и монопородная выставка. Эти события стали важной площадкой для оценки собак, обмена опытом между владельцами и дальнейшего развития национальной породы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Союз кинологов Казахстана

Племенной смотр был направлен на оценку собак на соответствие официальному стандарту породы, подтверждение породности, а также оформление необходимых документов для постановки собак на учет. Всего на племенной смотр было зарегистрировано 27 собак породы казахский тазы.

Если племенной смотр направлен на выявление породных собак и их постановку на учет, то монопородная выставка — это уже состязание за высшие породные титулы среди собак, имеющих родословные.

На монопородную выставку было зарегистрировано 40 собак.

По результатам монопородной выставки были определены лучшие представители породы:

Лучший беби — SHAGANE

Лучший юниор — KOKDAUL

Лучший кобель — DASTER

Лучшая сука — REYCHEL

Лучший представитель породы — DASTER

Кроме того, DASTER также примет участие в Чемпионате мира в Болонье, где будет представлять Казахстан и породу казахский тазы на международной арене.

Участники активно интересовались особенностями породы, задавали вопросы по содержанию, разведению, экстерьеру и дальнейшему оформлению собак. Для многих это была не только возможность представить своих питомцев экспертам, но и полезная встреча с единомышленниками.

Особое значение таких мероприятий заключается в том, что они объединяют практическую племенную работу и выставочную оценку.

Племенной смотр помогает выявлять и ставить на учет собак, соответствующих породному типу, а монопородная выставка позволяет показать лучших представителей породы, сравнить уровень поголовья и поддержать ответственное отношение к разведению.

Семей еще раз подтвердил высокий интерес к казахскому тазы. Участие владельцев, активность заводчиков и хорошие результаты собак показывают, что национальная порода продолжает развиваться, объединяя вокруг себя людей, для которых тазы является частью культуры, традиции и личной истории.

