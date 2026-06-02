Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам

Больше всего таяние ледника Туэйтса скажется на Великобритании, Нидерландах, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивах

На прошлой неделе морской геофизик из Британской антарктической службы (BAS) Роберт Лартер заявил, что шельфовый барьер ледника Туэйтса в Западной Антарктиде может разрушиться уже в этом году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Ледник Судного дня» содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на более чем два фута (около 0,6 метра), если полностью растает. Последствия потери ледника Туэйтса могут спровоцировать катастрофический обвал в нескольких регионах, угрожая поднять уровень воды на три метра и более», - сообщает газета Daily Express.

Как уточняет издание, это больше всего скажется на Великобритании, Нидерландах, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивах.

Ранее в научном журнале Nature ученые опубликовали статью, в которой говорилось, что ледник Туэйтса стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и расположенные рядом с ним ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра.