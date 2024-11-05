Самый важный урок

Заключительный обучающий семинар для учителей физичес­кой культуры по комплексному улучшению качества физвоспитания в школах прошел в Алматы. Немногим ранее семинары состоялись в Уральске, Костанае, Астане, Туркестане и Актобе. Их организаторы уделяют особое внимание повышению профессиональных стандартов преподавателей физкультуры, внедрению инклюзивных методов обучения и принципов гендерного равенства.

Напомним, что проект запущен по инициативе Регионального офиса ЮНЕСКО в Казахстане и разработан совместно с Министерством прос­вещения и Национальным научно-практическим центром физической культуры. Он, как считают организаторы, уже признан важным шагом в укреплении здоровья нации.

В пяти крупных городах страны были проведены встречи с более чем 500 специалистами по физической культуре. В рамках инициативы подготовлен аналитический отчет «Анализ в сфере качественного физического воспитания в Казахстане» и разработана спецпрограмма, предусматривающая конкретные меры по ее реализации. Как отметила заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Елена Тарасенко, по итогам консультационных встреч с экспертами в нескольких регионах страны выяснилось, что подобные семинары востребованы среди педагогов.

– На них учителя знакомятся с новой методикой преподавания, делятся передовым опытом. Есть очень интересные наработки в регионах. Наши педагоги-новаторы предлагают много новых подходов. Надеемся, что Национальный научно-практический центр возьмет за основу предложенные разработки. Необходим системный и качественный подход. Встречаясь с педагогами, мы также поняли, что сегодня ослаблено физическое здоровье детей, – отметила Елена Тарасенко.

По словам руководителя сектора социальных и гуманитарных наук Регио­нального офиса ЮНЕСКО в Алматы Максата Байбекова, в прошлом году проделана большая работа, получены рекомендации, которые учтены в данном завершающем семинаре. Исходя из них, разработаны дополнительные модули по работе с инклюзивными детьми в соответствии со стандартами ЮНЕСКО по принципу гендерного равенства.

– Будущее нации зависит от здоровой, целеустремленной и активной молодежи. Мы обращаем пристальное внимание на предмет, который иной раз считается не совсем важным. Физическая культура – основа здоровья и будущего успеха, – подчеркнул Максат Байбеков.

Своим мнением об итогах семинара и о значении этого предмета в учебном процессе поделилась учитель высшей категории школы-гимназии № 83 города Алматы Фарида Мухаметова. Более тридцати лет после окончания с красным дипломом Казахского инс­титута физической культуры (именно так называлась нынешняя Академия туризма и спорта) она работает в школе. По словам педагога, она стала свидетелем того, как менялось отношение к этому предмету у школьников. Тенденция такова, что сегодня они ведут малоподвижный образ жизни, «сидят в гаджетах», у многих развиваются миопия и плоскостопие.

– Жизнь доказывает, что мой предмет – самый главный. Книжку можно купить всегда, а со здоровьем все гораздо сложнее. Об этом я неустанно говорю своим ученикам, – начинает разговор Фарида Мухаметова. – К сожалению, существует мнение, что ничего сложного в преподавании данного предмета нет. Но это большое заблуж­дение. Физкультура порой сложнее, чем математика. Здесь надо не только бегать и прыгать, но и уметь в доли секунды принимать решения. Каждый человек должен поставить себе цель с детства – сохранить свое здоровье на всю жизнь. Обратите внимание на название: урок физической культуры. Это не случайно, потому что в человеке все должно быть гармонично. Учителям приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы мотивировать учеников и повысить их интерес к спорту.

Фарида Мухаметова отметила, что отведенные три часа в неделю для этого предмета должны быть использованы максимально эффективно. По ее словам, на семинаре были затронуты важные вопросы. Один из них – отсутствие методической литературы. При содействии Национального науч­но-практического центра создана гибкая программа, которая так нужна учителям физкультуры. Очень важен и инклюзивный подход в работе с особенными детьми. Также обсуждались гендерные принципы в преподавании этого предмета для создания более комфортной образовательной среды для учеников с учетом различий между ними и их физичес­кими возможностями.

Опытный педагог является членом группы энтузиастов, которые участвуют в разработке методических пособий по физкультуре и программ, которые, по ее мнению, должны обновляться раз в пять лет.