Фото: пресс-служба министерства обороны РК

История солдата наглядно доказывает, что нестандартные параметры не являются преградой для армии, если есть характер, дисциплина и желание служить.

Илья родом из Петропавловска, по образованию автомеханик, решение пойти в армию принял добровольно и при поддержке родных. При этом в его роду великанов нет: отец — 1 метр 90 сантиметров, мама — 1 метр 60 сантиметров.

Несмотря на редкие антропометрические данные, военнослужащий быстро адаптировался к условиям службы и уверенно выполняет свои обязанности в ремонтной роте, где задействован в техническом обслуживании и обеспечении исправности военной техники.

По словам самого солдата, высокий рост даже помогает ему на занятиях — прежде всего на строевой подготовке и при выполнении физических нормативов.

«Я всегда выделялся ростом, но никогда не считал это проблемой. В армии понял, что главное — не внешние данные, а дисциплина, ответственность и готовность выполнять воинский долг. Здесь я чувствую себя на своём месте и горжусь тем, что служу», — отмечает Илья Хальчуков.

С учётом его индивидуальных особенностей командование части обеспечило необходимые условия: военную форму изготовили по индивидуальным меркам, обувь приобрели по специальному заказу, а спальное место привели в соответствие с ростом военнослужащего.

Такой подход позволяет солдату чувствовать себя уверенно и в полном объёме выполнять поставленные задачи, а сама история становится ещё одним примером того, что современная армия умеет работать с индивидуальностью и ценит людей не за внешние параметры, а за их отношение к службе.

Ранее мы сообщали, что в бригаде морской пехоты регионального командования «Запад» служит рядовой Алишер Назымбек, рост которого составляет 2 метра 9 сантиметров.