Забытые ағайындар Алтая

Вопрос о том, куда исчезли остальные пять видов, долгое время оставался одной из главных загадок антропологии. Сегодня широкую популярность приобрела теория, предложенная Ювалем Ноем Харари в его бестселлере Sapiens. Харари, будучи блестящим популяризатором, расширил кругозор миллионов людей, выдвинув версию о том, что сапиенс стал самым эффективным «менеджером» планеты благодаря когнитивной революции. По его мнению, мы победили не силой мышц, а способностью создавать мифы и объединяться вокруг общих идей.

Безусловно, труды Харари стоит читать с особым интересом – они дают панорамный взгляд на историю. Однако официальная академическая наука относится к его выводам с определенной долей осторожности, считая их порой избыточно упрощенными. Если мы хотим опереться на твердый научный фундамент, нам стоит обратиться к работам нобелевского лауреата 2022 года Сванте Паабо. Именно этот человек, основатель палеогенетики, смог расшифровать геном неандертальца и денисовца. Работы Паабо и ведущего палео­антрополога Криса Стрингера доказывают: наше доминирование было результатом сложнейшего процесса, где переплелись и генетическое вытеснение, и климатические изменения, и технологическое превосходство. Сапиенс не просто выжил – он оказался единственным видом, способным на беспрецедент­ную экстернализацию своего интеллекта.

Цифровой экзоскелет для сознания

Вся история нашего вида – это история создания «внешних органов». Мы не стали отращивать мощные когти, а создали нож. Мы не обросли густой шерстью для защиты от холода, а научились строить дома. Весь технологический прогресс – это последовательная передача задач организма внешним инструментам. Мы веками совершенствовали физические орудия, пока наконец-то не подошли к самому амбициозному проекту в истории: попытке создать внешний мозг.

То, что мы сегодня называем искусственным интеллектом (ИИ), – это не внезапное вторжение технологий, а закономерный этап автоматизации. Если паровая машина когда-то заменила человеческие мускулы, то совре­менные нейросети начинают заменять рутинные операции мозга: память, классификацию данных, перевод и даже логи­ческий вывод. Это создание сверх­мощного ин­струмента, который помогает нам ориентироваться в океане информации точно так же, как когда-то каменный топор помогал выживать в саванне. Разница лишь в том, что сегодня инструмент стал настолько сложным, что мы начинаем воспринимать его как самостоятельного субъекта, хотя, по сути, он остается лишь нашим цифровым экзоскелетом.

Тест на «кривые кусты»

В этом стремительном беге технологий важно не утратить то самое преимущество, которое помогло нам вытеснить неандертальцев, – творческую искру и социальную гибкость. Искусственный интеллект при всей его колоссальной вычислительной мощи лишен субъектности, мечты и интуиции. Он может рассчитать траекторию полета к далеким звездам или оптимизировать логистику целого региона, но никогда не почувствует радости открытия – ведь он БЕСЧУВСТВЕНЕН.

В поисках грани между живым и алгоритмическим стоит вспомнить доводы Татьяны Черниговской – видного ученого в области нейронауки и психолингвистики. Когда я смотрю ее лекции, которые сегодня заслуженно бьют рекорды популярности на «Ютубе», в «ТикТоке» и на других интернет-площадках, то каждый раз убеждаюсь, насколько это впечатляющая женщина, сохранившая академическую мощь еще с советских времен. Она блестяще иллюстрирует пропасть между нами через простые бытовые ситуации. Так, объясняя разницу между искусственным интеллектом и человеком, Черниговская приводит наглядные примеры: попробуйте дать ИИ задание «посолить суп по вкусу» или попросите его довезти вас на автомобиле «туда, где растут кривые кусты», а не просто по навигатору, и вы поймете разницу. Человек мгновенно считывает неявный контекст, опираясь на интуицию, чувства и личный опыт. Для машины же такие фразы – лишь набор неопределенностей. ИИ не знает, что такое вкусно, и не поймет метафору про кусты, пока ему не пропишут точные координаты и граммы. Именно эта уникальная способность нашего мозга ориентироваться в океане двусмысленностей, ощущений и подтекстов делает нас незаменимыми в мире, где все остальное можно оцифровать.

Говоря простыми словами, за любым кодом и любой мик­росхемой всегда должна стоять человеческая воля. ИИ остается лишь нашим невидимым помощником. Наша главная дилемма сегодня не в том, как соз­дать более мощный алгоритм, а в том, как не утратить роль дирижера в этом цифровом оркестре. В этом цифровом буране наш критический разум должен оставаться тем самым шаныраком – священным сводом дома, удерживающим все здание личности. Настоящая магия жизни скрыта в ее сложности, которую невозможно упаковать в короткий ролик в соцсетях. Читайте фундаментальную литературу, изучайте принципы работы окружающих вас устройств и никогда не позволяйте алгоритмам решать за вас.

Казахстан в эпоху алгоритмов

Для нашей страны понимание этих глобальных процессов сегодня переходит из плоскости личного любопытства в плос­кость национального суверенитета. В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» мы видим, как глубоко технологии проникают во все сферы: от мобильных государственных услуг до сложнейших систем управления ресурсами. Но важно понимать: технологии – это лишь множитель. Если человек обладает глубокими знаниями и критическим мышлением, «наши» ИИ-решения и стартапы кратно увеличивают возможности страны. Если же общество становится пассивным пользователем чужих смыслов, технологии лишь ускоряют интеллектуальную энтропию.

Мы должны помнить уроки истории и достижения современных ученых вроде ­Паабо. Сапиенс выжил и победил потому, что лучше всех умел пользоваться инструментами и объединяться вокруг сложных концепций. Сегодня наш главный ин­струмент – это информация и умение ею управлять. Умение отличать зерна от плевел в цифровом шуме, понимание принципов работы технологий и сохранение способности к самостоятельному анализу – это новая форма естест­венного отбора. Мы остались единственным видом людей на Земле. И наша обязанность – доказать, что это право на лидерство было заслуженным.