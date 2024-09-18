Саранча границ не признает Свежий выпуск 18 сентября 2024 г. 0:00 51 Николай Жоров старший корреспондент отдела информации и права Борьба с насекомыми-вредителями – жизненно важный элемент системы продовольственной безопасности фото из архива "КП" В Казахстане нынче на борьбу с саранчой выделено 4,2 млрд тенге. При этом после подтверждения неблагоприятных фитосанитарных прогнозов из резерва Правительства дополнительно были предоставлены средства в сумме еще 3,9 млрд тенге. Чтобы обеспечить совместное реагирование на угрозу, в Алматы в ТОО «Казахский НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева» состоялось заседание казахстанско-китайского «круглого стола», в ходе которого были рассмотрены вопросы, касающиеся профилактики и борьбы со стадной саранчой, другими болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур. Эксперты в области защиты и карантина растений двух стран отметили важность тесных контактов, обмена информацией и опытом проведения противосаранчовых мероприятий, поскольку тучи прожорливых насекомых представляют большую опасность для посевов и пастбищ. И хотя из-за дождливой осени прошлого года и обилия влаги нынешней весной больших потерь урожая удалось избежать (набегам саранчи преимущественно местного происхождения подвергся лишь ряд западных областей), тем не менее «порох нужно держать сухим». На следующий год «саранчовую угрозу» никто не отменял, поэтому профилактические меры и контроль над ситуацией актуальности не утратили. Более того, как было озвучено в ходе заседания, судя по данным статистики, в Казахстане с каждым годом увеличиваются площади распространения стадных саранчовых вредителей. Если в 2020 году ареал их распространения составлял всего 514 тыс. га, в 2021-м – 626, то в 2022 году – уже 975 тыс. га. В 2023 году при прогнозе в 1,5 млн га распространения саранчовых фактически пришлось обработать 1,6 млн га. Нынче прогнозировалось распространение саранчи на площади 2,5 млн га. Химически было обработано чуть меньше «прогноза» – 2,4 млн га. Нынешней экспансии насекомых-вредителей временно помешали мощные весенние паводки и обильные летние дожди. А пока саранча «взяла паузу», профильные ведомства двух соседствующих стран – крупных производителей аграрной продукции, решили объединить и скоординировать усилия по мониторингу ситуации в целях предотвращения возможной миграции саранчовых с сопредельных территорий. Ранее аналогичные договоренности были достигнуты с узбекскими и российскими службами защиты растений. В ходе заседания, помимо обсуждения методов профилактики и борьбы со стадной саранчой, другими болезнями, особое место заняло рассмотрение инициативы по строительству совместной казахстанско-китайской сельскохозяйственной лаборатории. Одним из направлений ее работы станет комплексное прогнозирование. Представители китайской делегации заверили: данный вопрос находится на стадии обсуждения. При этом они выразили уверенность, что казахстанско-китайская лаборатория будет хорошим началом для реализации различных совместных научных проектов в будущем. Заслушав и обсудив представленные доклады, участники заседания оказались единодушны в том, что обеспечение эффективного фитосанитарного контроля на территории наших республик является важным условием продовольственной безопасности. Следует напомнить, что в Казахстане обитают более 270 видов саранчовых насекомых, из которых 10–15 видов относятся к опасным вредителям зерновых, овощных культур, пастбищ и сенокосных угодий. На территории республики находятся многочисленные гнездилища стадных саранчовых, таких как азиатская, мароккская саранча и итальянский прус. В то же время в Китае насчитывается свыше 1 000 видов саранчи, в том числе около пятидесяти ее видов могут привести к настоящим бедствиям. В Китае на этот случай действует четырехуровневая государственная система мониторинга и раннего оповещения о продвижении саранчи, а также экологически чистая и устойчивая технологическая система по борьбе с этим насекомым-вредителем. На приграничных территориях Китая и Казахстана периодически наблюдаются взаимные трансграничные перелеты стай саранчи. Между тем общая протяженность государственной границы составляет 1 782 км, в том числе 1 215 – сухопутной и 566 км – водной. Со стороны Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жетысуской областей Казахстана и Синцзян-Уйгурского автономного района возможны взаимные перелеты и перемещения скоплений азиатской саранчи и итальянского пруса. По итогам заседания профильные ведомства Казахстана и Китая выразили готовность развивать сотрудничество в сфере защиты растений, что, кстати, нашло отражение в подписанном соглашении. Чтобы не допустить потерь урожая, достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по проведению мероприятий, направленных на борьбу с саранчовыми и другими сельскохозяйственными вредителями и болезнями. Достижению заявленных целей призван способствовать предусмотренный договоренностями постоянный обмен информацией в области научных исследований, государственной регистрации средств защиты растений и фитосанитарного состояния приграничных территорий. В случае активизации саранчовых вредителей в очагах их массового размножения, помимо немедленного обмена информацией, предусмотрены совместные скоординированные действия по их ликвидации. В работе заседания с казахстанской стороны приняли участие ученые НИИ защиты и карантина растений, представители Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК, других заинтересованных ведомств, с китайской стороны – специалисты Станции защиты растений и Центра прогнозирования и борьбы со стадной саранчой и грызунами Синьцзян-Уйгурского автономного района Министерства сельского хозяйства КНР. #борьба #саранча #насекомые #вредители