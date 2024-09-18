Саранча границ не признает

В Казахстане нынче на борьбу с саранчой выделено 4,2 млрд тенге. При этом после подтверждения неблагоприятных фитосанитарных прогнозов из резерва Правительства дополнительно были предоставлены средства в сумме еще 3,9 млрд тенге.

Чтобы обеспечить совместное реагирование на угрозу, в ­Алматы в ТОО «Казахский НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева» состоялось заседание казахстанско-китайского «круглого стола», в ходе которого были рассмотрены вопросы, касающиеся профилактики и борьбы со стадной саранчой, другими болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.

Эксперты в области защиты и карантина растений двух стран отметили важность тесных контактов, обмена информацией и опытом проведения противосаранчовых мероприятий, поскольку тучи прожорливых насекомых представляют большую опас­ность для посевов и пастбищ. И хотя из-за дождливой осени прошлого года и обилия влаги нынешней весной больших потерь урожая удалось избежать (набегам саранчи преимущественно местного происхождения подвергся лишь ряд западных областей), тем не менее «порох нужно держать сухим». На следую­щий год «саранчовую ­угрозу» никто не отменял, поэто­му профилактические меры и контроль над ситуацией актуальности не утратили.

Более того, как было озвучено в ходе заседания, судя по данным статистики, в Казахстане с каж­дым годом увеличиваются площади распространения стадных саранчовых вредителей. Если в 2020 году ареал их распространения составлял всего 514 тыс. га, в 2021-м – 626, то в 2022 году – уже 975 тыс. га. В 2023 году при прогнозе в 1,5 млн га распространения саранчовых фактически пришлось обработать 1,6 млн га.

Нынче прогнозировалось распространение саранчи на площади 2,5 млн га. Химически было обработано чуть меньше «прогноза» – 2,4 млн га.

Нынешней экспансии насекомых-вредителей временно помешали мощные весенние паводки и обильные летние дож­ди. А пока саранча «взяла паузу», профильные ведомства двух соседствующих стран – крупных производителей аграрной продукции, решили объединить и скоординировать усилия по мониторингу ситуации в целях предотвращения возможной миграции саранчовых с сопредельных территорий. Ранее аналогичные договоренности были достигнуты с узбекскими и российскими службами защиты растений.

В ходе заседания, помимо обсуждения методов профилактики и борьбы со стадной саранчой, другими болезнями, особое место заняло рассмотрение инициативы по строительству совместной казах­станско-китайской сельскохозяйст­венной лаборатории. Одним из направлений ее работы станет комплексное прогнозирование.

Представители китайской делегации заверили: данный вопрос находится на стадии обсуж­дения. При этом они выразили уверенность, что казахстанско-китайская лаборатория будет хорошим началом для реализации различных совместных научных проектов в будущем.

Заслушав и обсудив представленные доклады, участники заседания оказались единодушны в том, что обеспечение эффективного фитосанитарного контроля на территории наших респуб­лик является важным условием продовольственной безопасности.

Следует напомнить, что в Казахстане обитают более 270 видов саранчовых насекомых, из которых 10–15 видов относятся к опасным вредителям зерновых, овощных культур, пастбищ и сенокосных угодий. На территории республики находятся многочисленные гнездилища стадных саранчовых, таких как азиатская, мароккская саранча и итальянский прус.

В то же время в Китае насчитывается свыше 1 000 видов саранчи, в том числе около пятидесяти ее видов могут привести к настоящим бедствиям.

В Китае на этот случай действует четырехуровневая государственная система мониторинга и раннего оповещения о продвижении саранчи, а также экологически чистая и устойчивая технологическая система по борьбе с этим насекомым-вредителем.

На приграничных территориях Китая и Казахстана периодически наблюдаются взаимные трансграничные перелеты стай саранчи.

Между тем общая протяженность государственной границы составляет 1 782 км, в том числе 1 215 – сухопутной и 566 км – водной. Со стороны Абайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жетысуской областей Казахстана и Синцзян-Уйгурского автономного района возможны взаимные перелеты и перемещения скоплений азиатской саранчи и итальянского пруса.

По итогам заседания профильные ведомства Казахстана и Китая выразили готовность развивать сотрудничество в сфере защиты растений, что, кстати, нашло отражение в подписанном соглашении.

Чтобы не допустить потерь урожая, достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по проведению мероприятий, направленных на борьбу с саранчовыми и другими сельскохозяйственными вредителями и болезнями.

Достижению заявленных целей призван способствовать предусмотренный договоренностями постоянный обмен информацией в области научных исследований, государственной регистрации средств защиты растений и фитосанитарного состояния приграничных территорий.

В случае активизации саранчовых вредителей в очагах их массового размножения, помимо немедленного обмена информацией, предусмотрены совместные скоординированные действия по их ликвидации.

В работе заседания с казахстанской стороны приняли участие ученые НИИ защиты и карантина растений, представители Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК, других заинтересованных ведомств, с китайской стороны – специалис­ты Станции защиты растений и Центра прогнозирования и борьбы со стадной саранчой и грызунами Синьцзян-Уйгурского автономного района Министерства сельского хозяйства КНР.