Саранчу не звали в гости

В Восточном Казахстане от насекомых-вредителей и сорняков спасли урожай на десятках тысяч гектаров.

В регионе вопросами возможного распространения вредных насекомых и растений занимается филиал республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов. Специалисты берут пробы и заранее определяют районы и округа, где могут появиться незваные гости.

Нынче сама «небесная канцелярия» помогла фитосанитарам. После ранней жаркой, сухой вес­ны насекомые развились дружно, примерно в одно время. Это позволило еще в июне эффективно провести локальную обработку. Например, против саранчи было обработано 14,4 тыс. га, еще 3,5 тыс. га – против капустной моли, лугового мотылька и другой напасти. В итоге, как подчеркнул руководитель филиала Мади Бектемиров, насекомые не успели нанести заметного ущерба будущему урожаю.

Лето отметилось и распространением ряда сорняков. Помимо борщевика, ставшего настоящим кошмаром для аграриев, появилось много повилики – растения-паразита, чьи семена сохраняют всхожесть в почве на протяжении 10 лет.

Тревожит фермеров и распространение горчака: растение способно за счет мощной корневой системы создавать целые колонии. Избавиться от него затем очень сложно, оно произрастает на протяжении многих лет.

– В последние годы буйно разрастается циклахена дурнишниколистная, в свое время занесенная в Восточный Казахстан, – рассказали в филиа­ле фитосанитарного центра. – Название-то смешное, но этот вид является очень агрессивным. Такие сорняки-аллергены заставляют людей даже брать больничные листы. Попадая на луга и поля, они начинают конкурировать с полезными культурами, вытесняя их, захватывая новые территории. Против них используются гербициды.

Ученые подсчитали, что чужеродные, или на специальном языке – инвазионные, виды наносят мировому сельскому хозяйству и природе ущерб на сумму больше 1 трлн долларов. В 2010 году ООН приняла решение создать глобальную информационную базу по таким видам по 57 странам.

На востоке республики также формируют свою электронную базу данных. Специалисты филиала фитосанитарного центра размещают в ней сведения не только по опасным сорнякам, но и по вредителям. Любое крестьян­ское хозяйство может узнать, чем грозит тот или иной вид, как с ним бороться.