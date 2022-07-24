Саудовский конгломерат Ajlan & Bros Holding Group заинтересовался инвестированием в Казахстан

В Джидде Касым-Жомарт Токаев провел личные встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В частности, Президент побеседовал с председателем правления холдинговой группы Ajlan & Bros Holding Group Аджланом бен Абдельазизом Аль-Аджланом и с председателем совета директоров компании Acwa Power Мухаммадом Абунайяном.

Один из крупнейших конгломератов Королевства Саудовской Аравии и Ближнего Востока Ajlan & Bros Holding Group выразил предметную заинтересованность в инвестировании в Казахстан. В настоящее время холдингом прорабатывается производственный проект в сфере сельского хозяйства в Алматинской области.

На встрече с Мухаммадом Абунайяном были обсуждены вопросы развития альтернативных источников энергии. Президент сообщил, что Казахстан к 2030 году планирует производить 30% энергии из ВИЭ, и пригласил Acwa Power реализовать совместные проекты в области производства зеленого водорода в Казахстане.