Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"

В соответствии с приказом министра здравоохранения РК, Саягуль Каиргельдина назначена директором республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр реабилитации "Бурабай", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Каиргельдина Саягуль Айдаровна имеет ученую степень доктора PhD, профессор НАН РК. Выпускница президентской программы "Болашак".

Трудовую деятельность начала в 1990 году в должности воспитателя Киевской средней школы №3.

В разные годы работала преподавателем, доцентом в вузе, начальником отдела медицинского международного сотрудничества, главным экспертом, главным менеджером управления инновационной и образовательной деятельности РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" и эксперта Медицинского центра управления делами президента РК.

В последние годы была назначена на должность президента АО "Центр медицинских технологий и информационных систем" Медицинского центра управления делами президента РК, руководителя представительства санаториев Медицинского центра управления делами президента РК, затем работала руководителем Центра курортологии НАО "Медицинский университет Караганды" Министерства здравоохранения РК.

Является главным внештатным курортологом Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Автор 51 статьи в научных изданиях, учебника для студентов высших учебных заведений, двух научных изобретений, трёх авторских патентов и монографии, посвященной курортам Казахстана.