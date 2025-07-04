Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В Национальном научном онкологическом центре внедрена уникальная для Казахстана методика фьюжн-биопсии – инновационная диагностическая процедура, которая позволяет с предельной точностью выявлять злокачественные новообразования, особенно в сложных для визуализации случаях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

«Эта методика стала возможной благодаря высокому уровню оснащения Центра – мы располагаем ультразвуковыми сканерами последнего поколения, которые позволяют реализовать такую сложную, но крайне нужную технологию», – отмечает заведующая Центром ультразвуковой и функциональной диагностики, врач высшей категории, магистр медицины Дамеш Оразбаева.

Фьюжн-биопсия - это инновационный метод, при котором изображение, полученное с помощью КТ или МРТ, совмещается с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Такой «гибрид» позволяет врачу точно навести биопсийную иглу на подозрительный очаг, минимизируя риск ошибки.

«Главное преимущество – высокая точность и снижение вероятности осложнений. Особенно важно это при биопсиях труднодоступных или слабо визуализируемых очагов», – подчёркивает приглашенный ментор, врач-онколог Виктория Щербина.

Метод используется:

– при подозрении на опухоли печени, которые не видны на обычном УЗИ,

– при сложных случаях рака предстательной железы.

Обычная биопсия простаты (взятие как минимум 12 образцов) может давать до 30% ложноотрицательных результатов. Фьюжн-методика позволяет прицельно точно взять материал именно из той зоны, которая показала подозрительные изменения на МРТ.

Как отмечается, методика требует не только технической базы, но и высокой квалификации врача: он должен уметь синтезировать знания в области УЗИ, КТ и МРТ, владеть пространственным мышлением.

Специалисты ННОЦ прошли необходимое обучение и уверенно используют этот метод. Теперь планируется внедрить фьюжн-биопсию в регулярную клиническую практику как стандарт для диагностики рака печени и предстательной железы, добавили в Минздраве.