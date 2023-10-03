Сайга: регуляция необходима Общество 3 октября 2023 г. 3:00 352 Аэлита Таева, Акмолинская область Вот уже несколько лет фермеры атакуют госорганы заявлениями – регулярные нашествия сайгаков наносят их хозяйствам колоссальный ущерб. Но теперь ситуация должна измениться. По данным областного сельхозуправления, нынешним летом цифра потравленных сайгаками посевов в регионе выросла до 140 тыс. га. Среди наиболее пострадавших районов – Атбасарский, Жаркаинский, Жаксынский, Егиндыкольский. И фермеры, и ученые не раз заявляли: пришло время включить сайгу в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний домашней животины, предотвращения ущерба окружающей среде и предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности. В областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования объясняют: ежегодное регулирование количества не менее 40% особей поможет поддерживать численность сайги в регионе на уровне 70–80 тыс. голов. – В Акмолинской области сайгаки обитают в Атбасарском, Егиндыкольском, Жаксынском, Жаркаинском, Коргалжынском, частично в Астраханском и Целиноградском районах. В течение четырех последних лет в период окота сайга образует крупные скопления в Атбасарском и Жаксынском районах. В нынешнем году только там специалисты зафиксировали более 60 тысяч особей, а вместе с молодняком – 100 тысяч, – рассказал руководитель отдела охраны животного мира ведомства Мурат Шаймердинов. Он подтвердил: количество жалоб от аграриев в этом году значительно увеличилось. Но вскоре, судя по всему, фермеры смогут вздохнуть облегченно: в приказ министра экологии и природных ресурсов уже внесены изменения, согласно которым сайгаки включены в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. #сайга #окружающая среда