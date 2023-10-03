Сайга: регуляция необходима

По данным областного сельхоз­управления, нынешним летом цифра потравленных сайгаками посевов в регионе выросла до 140 тыс. га. Среди наиболее пострадавших районов – Атбасарский, Жаркаинский, Жаксынский, Егиндыкольский.

И фермеры, и ученые не раз заявляли: пришло время включить сайгу в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний домашней животины, предот­вращения ущерба окружающей среде и предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.

В областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования объяс­няют: ежегодное регулирование количества не менее 40% особей поможет поддерживать численность сайги в регионе на уровне 70–80 тыс. голов.

– В Акмолинской области сайгаки обитают в Атбасарском, Егиндыкольском, Жаксынском, Жаркаинском, Коргалжынском, частично в Астраханском и Целиноградском районах. В течение четырех последних лет в период окота сайга образует крупные скопления в Атбасарском и Жаксынском районах. В нынешнем году только там специалисты зафиксировали более 60 тысяч особей, а вмес­те с молодняком – 100 тысяч, – рассказал руководитель отдела охраны животного мира ведомства Мурат Шаймердинов.

Он подтвердил: количество жалоб от аграриев в этом году значительно увеличилось. Но вскоре, судя по всему, фермеры смогут вздохнуть облегченно: в приказ министра экологии и природных ресурсов уже внесены изменения, согласно которым сайгаки включены в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.