Сберечь поливные ресурсы, повысить урожайность

Статьи,Сельское хозяйство
Беседовал Николай Жоров

В прошлогоднем Послании народу Президент поручил Правительству обеспечить внедрение современных водосберегающих технологий

фото автора

Готовы ли представители отраслевой науки предложить сельскохозяйст­венным товаропроизводителям новейшие разработки в этом направлении, рассказывает главный научный сотрудник Казахского НИИ земледелия и растениеводства док­тор сельскохозяйственных наук Жумагали ОСПАНБАЕВ.

– Жумагали Оспанбаевич, необходимость применения водосберегаю­щих технологий и их совершенст­вования особо остро ощущается в пос­ледние годы, когда уже весь мир заговорил о надвигающемся дефиците поливной воды. Была ли эта тема ранее в фокусе внимания казах­станских ученых?

– Да, эта тема волновала их давно. Дефицит водных ресурсов, вызванный глобальными климатическими изменениями, особенно остро ощущается в сельском хозяйстве, в том числе в орошаемом земледелии, на долю которого приходится до 60 процентов всего потенциала поверхностного стока.

Ежегодный дефицит поливной воды в Казахстане составляет около трех-четырех кубических километров. Прак­тически на всей территории страны наблюдается напряженная водохозяйст­венная обстановка. При этом перспективы развития орошаемого земледелия неразрывно связаны с применением водосберегающих технологий орошения, которые позволяют снизить затраты и увеличить урожайность путем «точечной» подачи живительной влаги и питательных элементов.

Не секрет, что наибольшим потребителем поливной воды на единицу площади выступает­ рис. На выращивание этой культуры в республике расходуется 35–40 процентов запасов поливных ресурсов. Поэтому в качестве превентивной меры в Правительстве было принято решение о диверсификации посевов.

С другой стороны, рис стране нужен. До настоящего времени в Казахстане он возделывался на площади около 100 тысяч гектаров, на него расходовалось 3–3,5 миллиарда кубометров поливной воды. Это очень много.

Поэтому в последние годы учеными Казахского НИИ земледелия и растение­водства были проведены исследования по изучению эффективности капельного орошения основных полевых культур на орошаемых землях юга и юго-востока Казахстана. Помимо риса, это сахарная свекла, кукуруза и соя. Результаты работ показали высокую эффективность современных методов.

Разработан принципиально новый природоохранный способ возделывания риса на основе капельного орошения и прямого посева. Суть новой инновацион­ной технологии заключается в том, что данная культура выращивается без затопления чеков.

Возделывание риса на основе капельного орошения имеет следующие преимущества по сравнению с классической методикой: сокращение расхода поливной воды в восемь-десять раз, предотвращение вторичного засоления и ирригационной эрозии почвы, сокращение засоренности полей на 30–40 процентов и при этом повышение урожайности.

Внедрение этой технологии в зонах рисосеяния позволит отрас­ли обеспечить ежегодное сокращение расхода поливной воды на 2,5–3 миллиарда кубометров, увеличить площади орошаемых земель на более чем миллион гектаров, достичь поставленной задачи по увеличению площади орошаемой пашни до трех миллионов гектаров.

– Насколько отечественные разработки применимы в условиях нынешнего технического обеспечения отрасли и уровня ее финансирования?

– В арсенале аграриев уже есть разработанные нашими учеными водосберегающие технологии, они апробированы и внедряются в ряде хозяйств на юге Казахстана. Но говорить о массовом переходе на них пока преждевременно, не все фермеры к этому готовы.

Наша водосберегающая технология возделывания риса прошла успешное испытание на полях крестьянских хозяйств «Бакнур» и «Әлмес» Балхашского района Алматинской области. Это типичная зона рисосеяния на юго-востоке Казахстана.

Главным из сдерживающих факторов широкого применения капельного орошения в республике остается дороговизна насосных станций и очистных сооружений, высокая стоимость их монтажа и эксплуатационных расходов, в том числе электроснабжения.

Территория предгорной зоны юга и юго-востока страны наиболее пригодна для организации капельного орошения культур. Здесь можно использовать гидроэнергетику малых рек и уклон местности. Самонапорная система уже прошла испытания на полях крестьянского хозяйства «Нуржан» Меркенского района Жамбылской области на площади 15 гектаров.

В ходе зонирования орошаемых массивов в бассейнах малых рек предгорной зоны Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областей и области Жетысу выявлены площади сельхозугодий для возможного применения самонапорных (то есть фактичес­ки самотечных) систем капельного орошения на площади в пределах 85 тысяч гектаров. Это весьма значительный массив, на котором применение данных сис­тем полива позволит повысить экономическую эффективность работы фермеров.

– Но этот способ, наверное, не подойдет для равнинных участков?

– Совершенно верно, поэтому нами рассчитаны в лабораториях и апробированы в реальных производственных условиях зеленые технологии возделывания сельхозкультур с использованием возобновляемой энергии солнца. Применение солнечных панелей при капельном орошении было испытано на полях крестьянского хозяйства «Әлмес» Балхашского района Алматинской области.

В этом хозяйстве для бесперебойного водоснабжения сис­темы полива использовались солнечные панели. От них были запитаны насосы. Чтобы обеспечить нормальный полив одного гектара, необходимы четыре солнечные панели.

– Но в любом случае даже при капельном, экономном орошении, чтобы вырастить рис, требуется очень много воды…

– Именно поэтому перед аграрной наукой, фермерским сообществом и поставлена задача по диверсификации посевов сельхозкультур и переходу на те из них, которые способст­вуют значительному сокращению объемов поливной воды.

Учеными нашего НИИ изучены водосберегающие культуры, которые в два раза меньше пот­ребляют поливной воды именно в зоне рисосеяния Казах­стана. Это такие культуры, как кукуруза, сор­го, соя, сахарная свек­ла. Они прекрас­но растут и дают устойчивые урожаи при капельном орошении.

К примеру, урожайность кукурузы дос­тигает 100–120, а сои – 53–60 цент­неров с гектара. У сахарной свеклы в этой зоне тоже достаточно высокая урожайность, достигающая на гектар по 500–600 центнеров. Таким образом диверсификация культур в зоне рисосеяния, где прежде потреблялись большие объемы воды, способствует существенному сок­ращению расхода на полив.

Попутно проводится изучение влияния фитомелиорации при возделывании сельхозкультур. Опыты по мелиоративной эффективности осуществлены в хозяйстве «Бірлік» Балхашского района Алматинской области. Кроме того, помимо капельного орошения, для возделывания этих же культур и риса мы использовали мелкодисперсное орошение. Опыты показали достаточно высокую эффективность.

 

Популярное

Все
В десятке сильнейших
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
Новые подходы к профессии
Учиться делать правильный выбор
Құлагер казахского кино
Рождение диалога
Все внимание – ветеранам
Информативно и безболезненно
Символ гражданского согласия
В ожидании нейрохирурга
Общие подходы повышают эффективность
Призыв к сотрудничеству и ответственности
В приоритете – здоровье людей
Экономика должна быть технологичной
Создается технопарк
Новый облик любимых курортов
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
В Приаралье становится больше зеленых зон
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Поздравили фронтового связиста
Реальность, призывающая к действиям
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Новый облик любимых курортов
Экономика должна быть технологичной
В приоритете – здоровье людей
Призыв к сотрудничеству и ответственности

