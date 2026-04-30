Сберечь поливные ресурсы, повысить урожайность

Готовы ли представители отраслевой науки предложить сельскохозяйст­венным товаропроизводителям новейшие разработки в этом направлении, рассказывает главный научный сотрудник Казахского НИИ земледелия и растениеводства док­тор сельскохозяйственных наук Жумагали ОСПАНБАЕВ.

– Жумагали Оспанбаевич, необходимость применения водосберегаю­щих технологий и их совершенст­вования особо остро ощущается в пос­ледние годы, когда уже весь мир заговорил о надвигающемся дефиците поливной воды. Была ли эта тема ранее в фокусе внимания казах­станских ученых?

– Да, эта тема волновала их давно. Дефицит водных ресурсов, вызванный глобальными климатическими изменениями, особенно остро ощущается в сельском хозяйстве, в том числе в орошаемом земледелии, на долю которого приходится до 60 процентов всего потенциала поверхностного стока.

Ежегодный дефицит поливной воды в Казахстане составляет около трех-четырех кубических километров. Прак­тически на всей территории страны наблюдается напряженная водохозяйст­венная обстановка. При этом перспективы развития орошаемого земледелия неразрывно связаны с применением водосберегающих технологий орошения, которые позволяют снизить затраты и увеличить урожайность путем «точечной» подачи живительной влаги и питательных элементов.

Не секрет, что наибольшим потребителем поливной воды на единицу площади выступает­ рис. На выращивание этой культуры в республике расходуется 35–40 процентов запасов поливных ресурсов. Поэтому в качестве превентивной меры в Правительстве было принято решение о диверсификации посевов.

С другой стороны, рис стране нужен. До настоящего времени в Казахстане он возделывался на площади около 100 тысяч гектаров, на него расходовалось 3–3,5 миллиарда кубометров поливной воды. Это очень много.

Поэтому в последние годы учеными Казахского НИИ земледелия и растение­водства были проведены исследования по изучению эффективности капельного орошения основных полевых культур на орошаемых землях юга и юго-востока Казахстана. Помимо риса, это сахарная свекла, кукуруза и соя. Результаты работ показали высокую эффективность современных методов.

Разработан принципиально новый природоохранный способ возделывания риса на основе капельного орошения и прямого посева. Суть новой инновацион­ной технологии заключается в том, что данная культура выращивается без затопления чеков.

Возделывание риса на основе капельного орошения имеет следующие преимущества по сравнению с классической методикой: сокращение расхода поливной воды в восемь-десять раз, предотвращение вторичного засоления и ирригационной эрозии почвы, сокращение засоренности полей на 30–40 процентов и при этом повышение урожайности.

Внедрение этой технологии в зонах рисосеяния позволит отрас­ли обеспечить ежегодное сокращение расхода поливной воды на 2,5–3 миллиарда кубометров, увеличить площади орошаемых земель на более чем миллион гектаров, достичь поставленной задачи по увеличению площади орошаемой пашни до трех миллионов гектаров.

– Насколько отечественные разработки применимы в условиях нынешнего технического обеспечения отрасли и уровня ее финансирования?

– В арсенале аграриев уже есть разработанные нашими учеными водосберегающие технологии, они апробированы и внедряются в ряде хозяйств на юге Казахстана. Но говорить о массовом переходе на них пока преждевременно, не все фермеры к этому готовы.

Наша водосберегающая технология возделывания риса прошла успешное испытание на полях крестьянских хозяйств «Бакнур» и «Әлмес» Балхашского района Алматинской области. Это типичная зона рисосеяния на юго-востоке Казахстана.

Главным из сдерживающих факторов широкого применения капельного орошения в республике остается дороговизна насосных станций и очистных сооружений, высокая стоимость их монтажа и эксплуатационных расходов, в том числе электроснабжения.

Территория предгорной зоны юга и юго-востока страны наиболее пригодна для организации капельного орошения культур. Здесь можно использовать гидроэнергетику малых рек и уклон местности. Самонапорная система уже прошла испытания на полях крестьянского хозяйства «Нуржан» Меркенского района Жамбылской области на площади 15 гектаров.

В ходе зонирования орошаемых массивов в бассейнах малых рек предгорной зоны Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областей и области Жетысу выявлены площади сельхозугодий для возможного применения самонапорных (то есть фактичес­ки самотечных) систем капельного орошения на площади в пределах 85 тысяч гектаров. Это весьма значительный массив, на котором применение данных сис­тем полива позволит повысить экономическую эффективность работы фермеров.

– Но этот способ, наверное, не подойдет для равнинных участков?

– Совершенно верно, поэтому нами рассчитаны в лабораториях и апробированы в реальных производственных условиях зеленые технологии возделывания сельхозкультур с использованием возобновляемой энергии солнца. Применение солнечных панелей при капельном орошении было испытано на полях крестьянского хозяйства «Әлмес» Балхашского района Алматинской области.

В этом хозяйстве для бесперебойного водоснабжения сис­темы полива использовались солнечные панели. От них были запитаны насосы. Чтобы обеспечить нормальный полив одного гектара, необходимы четыре солнечные панели.

– Но в любом случае даже при капельном, экономном орошении, чтобы вырастить рис, требуется очень много воды…

– Именно поэтому перед аграрной наукой, фермерским сообществом и поставлена задача по диверсификации посевов сельхозкультур и переходу на те из них, которые способст­вуют значительному сокращению объемов поливной воды.

Учеными нашего НИИ изучены водосберегающие культуры, которые в два раза меньше пот­ребляют поливной воды именно в зоне рисосеяния Казах­стана. Это такие культуры, как кукуруза, сор­го, соя, сахарная свек­ла. Они прекрас­но растут и дают устойчивые урожаи при капельном орошении.

К примеру, урожайность кукурузы дос­тигает 100–120, а сои – 53–60 цент­неров с гектара. У сахарной свеклы в этой зоне тоже достаточно высокая урожайность, достигающая на гектар по 500–600 центнеров. Таким образом диверсификация культур в зоне рисосеяния, где прежде потреблялись большие объемы воды, способствует существенному сок­ращению расхода на полив.

Попутно проводится изучение влияния фитомелиорации при возделывании сельхозкультур. Опыты по мелиоративной эффективности осуществлены в хозяйстве «Бірлік» Балхашского района Алматинской области. Кроме того, помимо капельного орошения, для возделывания этих же культур и риса мы использовали мелкодисперсное орошение. Опыты показали достаточно высокую эффективность.