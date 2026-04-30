Сберечь поливные ресурсы, повысить урожайность Статьи,Сельское хозяйство 30 апреля 2026 г. 3:30 Беседовал Николай Жоров В прошлогоднем Послании народу Президент поручил Правительству обеспечить внедрение современных водосберегающих технологий фото автора Готовы ли представители отраслевой науки предложить сельскохозяйственным товаропроизводителям новейшие разработки в этом направлении, рассказывает главный научный сотрудник Казахского НИИ земледелия и растениеводства доктор сельскохозяйственных наук Жумагали ОСПАНБАЕВ. – Жумагали Оспанбаевич, необходимость применения водосберегающих технологий и их совершенствования особо остро ощущается в последние годы, когда уже весь мир заговорил о надвигающемся дефиците поливной воды. Была ли эта тема ранее в фокусе внимания казахстанских ученых? – Да, эта тема волновала их давно. Дефицит водных ресурсов, вызванный глобальными климатическими изменениями, особенно остро ощущается в сельском хозяйстве, в том числе в орошаемом земледелии, на долю которого приходится до 60 процентов всего потенциала поверхностного стока. Ежегодный дефицит поливной воды в Казахстане составляет около трех-четырех кубических километров. Практически на всей территории страны наблюдается напряженная водохозяйственная обстановка. При этом перспективы развития орошаемого земледелия неразрывно связаны с применением водосберегающих технологий орошения, которые позволяют снизить затраты и увеличить урожайность путем «точечной» подачи живительной влаги и питательных элементов. Не секрет, что наибольшим потребителем поливной воды на единицу площади выступает рис. На выращивание этой культуры в республике расходуется 35–40 процентов запасов поливных ресурсов. Поэтому в качестве превентивной меры в Правительстве было принято решение о диверсификации посевов. С другой стороны, рис стране нужен. До настоящего времени в Казахстане он возделывался на площади около 100 тысяч гектаров, на него расходовалось 3–3,5 миллиарда кубометров поливной воды. Это очень много. Поэтому в последние годы учеными Казахского НИИ земледелия и растениеводства были проведены исследования по изучению эффективности капельного орошения основных полевых культур на орошаемых землях юга и юго-востока Казахстана. Помимо риса, это сахарная свекла, кукуруза и соя. Результаты работ показали высокую эффективность современных методов. Разработан принципиально новый природоохранный способ возделывания риса на основе капельного орошения и прямого посева. Суть новой инновационной технологии заключается в том, что данная культура выращивается без затопления чеков. Возделывание риса на основе капельного орошения имеет следующие преимущества по сравнению с классической методикой: сокращение расхода поливной воды в восемь-десять раз, предотвращение вторичного засоления и ирригационной эрозии почвы, сокращение засоренности полей на 30–40 процентов и при этом повышение урожайности. Внедрение этой технологии в зонах рисосеяния позволит отрасли обеспечить ежегодное сокращение расхода поливной воды на 2,5–3 миллиарда кубометров, увеличить площади орошаемых земель на более чем миллион гектаров, достичь поставленной задачи по увеличению площади орошаемой пашни до трех миллионов гектаров. – Насколько отечественные разработки применимы в условиях нынешнего технического обеспечения отрасли и уровня ее финансирования? – В арсенале аграриев уже есть разработанные нашими учеными водосберегающие технологии, они апробированы и внедряются в ряде хозяйств на юге Казахстана. Но говорить о массовом переходе на них пока преждевременно, не все фермеры к этому готовы. Наша водосберегающая технология возделывания риса прошла успешное испытание на полях крестьянских хозяйств «Бакнур» и «Әлмес» Балхашского района Алматинской области. Это типичная зона рисосеяния на юго-востоке Казахстана. Главным из сдерживающих факторов широкого применения капельного орошения в республике остается дороговизна насосных станций и очистных сооружений, высокая стоимость их монтажа и эксплуатационных расходов, в том числе электроснабжения. Территория предгорной зоны юга и юго-востока страны наиболее пригодна для организации капельного орошения культур. Здесь можно использовать гидроэнергетику малых рек и уклон местности. Самонапорная система уже прошла испытания на полях крестьянского хозяйства «Нуржан» Меркенского района Жамбылской области на площади 15 гектаров. В ходе зонирования орошаемых массивов в бассейнах малых рек предгорной зоны Жамбылской, Алматинской, Туркестанской областей и области Жетысу выявлены площади сельхозугодий для возможного применения самонапорных (то есть фактически самотечных) систем капельного орошения на площади в пределах 85 тысяч гектаров. Это весьма значительный массив, на котором применение данных систем полива позволит повысить экономическую эффективность работы фермеров. – Но этот способ, наверное, не подойдет для равнинных участков? – Совершенно верно, поэтому нами рассчитаны в лабораториях и апробированы в реальных производственных условиях зеленые технологии возделывания сельхозкультур с использованием возобновляемой энергии солнца. Применение солнечных панелей при капельном орошении было испытано на полях крестьянского хозяйства «Әлмес» Балхашского района Алматинской области. В этом хозяйстве для бесперебойного водоснабжения системы полива использовались солнечные панели. От них были запитаны насосы. Чтобы обеспечить нормальный полив одного гектара, необходимы четыре солнечные панели. – Но в любом случае даже при капельном, экономном орошении, чтобы вырастить рис, требуется очень много воды… – Именно поэтому перед аграрной наукой, фермерским сообществом и поставлена задача по диверсификации посевов сельхозкультур и переходу на те из них, которые способствуют значительному сокращению объемов поливной воды. Учеными нашего НИИ изучены водосберегающие культуры, которые в два раза меньше потребляют поливной воды именно в зоне рисосеяния Казахстана. Это такие культуры, как кукуруза, сорго, соя, сахарная свекла. Они прекрасно растут и дают устойчивые урожаи при капельном орошении. К примеру, урожайность кукурузы достигает 100–120, а сои – 53–60 центнеров с гектара. У сахарной свеклы в этой зоне тоже достаточно высокая урожайность, достигающая на гектар по 500–600 центнеров. Таким образом диверсификация культур в зоне рисосеяния, где прежде потреблялись большие объемы воды, способствует существенному сокращению расхода на полив. Попутно проводится изучение влияния фитомелиорации при возделывании сельхозкультур. Опыты по мелиоративной эффективности осуществлены в хозяйстве «Бірлік» Балхашского района Алматинской области. Кроме того, помимо капельного орошения, для возделывания этих же культур и риса мы использовали мелкодисперсное орошение. Опыты показали достаточно высокую эффективность. #сельское хозяйство #водосберегающие технологии #Жумагали Оспанбаев