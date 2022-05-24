Сборная Казахстана обыграла Италию и сохранила место в элите мирового хоккея

Сборная Казахстана по хоккею с шайбой вчера вечером провела поединок против национальной команды Италии, где решалась судьба этих дружин по дальнейшему пребыванию в элитном дивизионе.

Напомним, что все встречи проходят в рамках чемпионата мира, который в этом году принимает Финляндия. К сожалению, наша дружина перед решающей для себя встречей была единственной, кто не набрал ни одного очка. При том что у еще двух худших команд первенства – сборных Италии и Великобритании – было на счету по 1 очку.

Тем не менее в поединке за дальнейшее пребывание в следующем сезоне в числе лучших 18 команд мира наша сборная котировалась выше итальянцев. Тому объяснение – последние поединки Казахстана, где он уступал сильнейшим командам турнира с разницей лишь в одну шайбу. Так, мы проиграли Швейцарии со счетом 2:3, Словакии – 3:4 и Германии – 4:5. В то время как итальянцы уступили тем же швейцарцам со счетом 2:5, словакам – 1:3 и немцам – 4:9. Надеемся, что хоть эту-то задачу наша команда выполнила.

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис так прокомментировал поражение в очередном туре от Германии в матче группового этапа. Его слова приводит пресс-служба КФХ.

– Нам не хватает дисциплины, потому что команда настроена по-боевому и выходит и показывает хороший хоккей против лучших сборных мира. Парни здорово отдаются каждому моменту, стараются, но дисциплина опять подводит – удаления ненужные. Это портит игру, это придает усталости нашим спецбригадам, которые играют в меньшинстве. В меньшинстве мы, конечно, должны играть лучше.

– В третьем периоде не видели Джесси Блэкера, а по Кириллу Савицкому шайба попала... Что известно об их состоянии?

– Пока ничего не известно, работают с ними. Позже будем знать результаты.

– Завтра для Казахстана матч всего чемпионата?

– Да, самое главное – восстановиться, отдохнуть и готовиться к следующей игре. Все будет зависеть только от нас, как мы будем играть. Если будем играть так же, как в последние четыре игры, то результат придет.

На чемпионате (напомним, в отсутствие отстраненных от первенства сборных России и Беларуси) на данный момент доминируют пять сборных. Так, в группе А (где и выступает Казахстан) с 18 очками лидирует не потерпевшая ни одного поражения сборная Швейцарии, 15 очков у Германии и 12 у Канады. В группе В 16 очков набрала Финляндия, а 15 – у Швеции.

Чемпионат мира.

Группа А

М Команда И В П Г О

1. Швейцария 6 6 0 30–12 18

2. Германия 6 5 1 23–16 15

3. Канада 5 4 1 25–14 12

4. Словакия 6 3 3 16–18 9

5. Дания 5 3 2 14–9 9

6. Франция 6 2 4 10–17 6

7. Италия 6 0 6 10–27 1

8. Казахстан 6 0 6 14–29 0