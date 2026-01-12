На сегодняшний день аналогичные показатели имеют лишь США и Италия.

Фото: НОК

Сборная Казахстана по теннису вошла в число стран, представленных в первой десятке мировых рейтингов как среди мужчин, так и среди женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КТФ

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стабильно удерживает позиции в топ-10 рейтинга WTA и на начало 2026 года занимает 5-е место.

Лидер мужской сборной Александр Бублик недавно одержал победу на турнире ATP в Гонконге, завоевав девятый титул в карьере. По итогам турнира он поднялся на 10-е место мирового рейтинга ATP, тем самым представитель Казахстана впервые в истории мужского тенниса обеспечил стране представительство в лучшей десятке.

Кроме того, женская команда Казахстана входит в число десяти лучших в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.