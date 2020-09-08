Сборная Казахстана вышла в лидеры группы Лиги наций
В группе 4 дивизиона С Лиги наций, где выступает национальная сборная Казахстана, завершились матчи второго тура, информирует Sports.kz.
Как сообщалось ранее, сборная Казахстана дома потерпела поражение от Беларуси — 1:2. У белорусов забили Максим Бордачев (53-я минута) и Виталий Лисакович (86-я) — последнему "ассистировал" казахстанский защитник Гафуржан Суюмбаев, допустивший непростительную ошибку. Единственный гол у Казахстана забил Абат Аймбетов (62-я).
Во втором матче группы сборная Албании на своем поле сенсационно уступила Литве — 0:1. Победу литовцам принес Донатас Казлаускас, отличившийся на 50-й минуте.
Таким образом, несмотря на поражение от сборной Беларуси, Казахстану удалось выйти на первое место в группе. Теперь у всех четырех команд по три очка, однако сборная Казахстана лидирует по дополнительным показателям.