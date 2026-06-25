Сборная ЮАР добилась исторического успеха на ЧМ по футболу

Южноафриканцы проводят свой четвертый чемпионат мира

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В заключительном туре группового этапа африканская команда одержала победу над Южной Кореей и впервые в своей истории завоевала путёвку в плей-офф мундиаля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Благодаря этому результату южноафриканцы финишировали на втором месте в группе. Победителем квартета стала сборная Мексики, тогда как Чехия замкнула турнирную таблицу. Южная Корея завершила групповой этап на третьей позиции.

Южноафриканцы проводят свой четвертый чемпионат мира. В 1998, 2002 и в 2010 годах ЮАР не могла преодолеть групповую стадию.

Чемпионат мира-2026 проходит на полях США, Мексики и Канады. Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим обладателем титула остаётся сборная Аргентины.