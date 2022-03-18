Одна из основательниц самобытной национальной профессиональной актерской школы Казахстана – народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР Хадиша Букеева.

В подарок – личный фонд

105 лет назад родилась блис­тательная звезда казахской сцены, обаятельная, гордая и непревзойденная шекспировская Катарина, талантливый человек, мастер художественного слова, лицо которой всегда украшала улыбка, а речь – умные, глубокие слова... Так вспоминали о Хадише Букеевой (1917–2011) все, кому посчастливилось повстречаться и соприкоснуться с ее красивой душой. И подчеркивали, что она была актрисой на редкость широкого диапазона. Девушка родом из казахского аула с одинаковым успехом выступала на сцене театра, на концертах, на радио, по телевидению и стала великолепным мастером худо­жественного слова. Ее ­творческое кредо – стремление понять суть духовной жизни своих героинь, глубокая разработка сценическо­го характера.

Хадиша Букеева была в числе первых казашек, получивших высшее театральное образование и сумевших добиться высот теат­рального Олимпа. После учебы в Ленинградском театральном институте будущую народную артистку СССР в числе 30 выпускников направили в Чимкентский областной казахский театр. Молодые артисты привезли с собой классический репертуар и показали на казахском языке «Слугу двух господ» Гольдони, «Коварство и любовь» Шиллера, «Позднюю любовь» Островского. В то время молодая Букеева выступала в самых разных ролях, участвовала в массовках.

А в годы Великой Отечественной войны красавицу Хадишу пригласили в Театр им. Моссовета, эвакуированный в Чимкент. Для этого был издан приказ № 46, в котором указывалось, что Мос­ковский драматический театр, «осуществляя задачу всемерного развития творческой взаимосвязи и обмена сценическим опытом двух национальных театров... пригласил в состав спектакля пьесы «Накануне» Афиногенова на роль Джамал – дочери степей Казахстана – артистку Облказтеатра Хадишу Букееву... Артистка Хадиша Букеева, найдя в своей творческой природе необходимые внутренние свойства и внешние черты облика, создала замечательный, самоотверженный образ советской героини, преданной своей Родине и отдавшей ей свою жизнь». Этот ­документ хранится в личном фонде Хадиши Букеевой в Центральном государственном архиве РК.

ЦГА уже представлял докумен­ты из личного фонда Букеевой на выставке, организованной совместно с Центральным государственным музеем пять лет назад, в честь 100-летнего юбилея актрисы. Организаторы тогда сообщили, что материалы личного фонда – это подарок актрисы. В 1968 году она принесла на государственное хранение свои документы, фотографии, и в результате научно-техни­ческой обработки из россыпи бумаг был сформирован личный фонд. Это тексты ролей, фотографии актрисы в различных спектаклях, документы педагогической деятельности, семейные фото и снимки с друзьями, рукописи и воспоминания, переписка, личные документы, отзывы о спектаклях, стихи, посвященные актрисе, афиши спектаклей, депутатские удос­товерения, дневники… Самые первые документы датируются началом 1930-х годов.

Благодаря архивам можно ­узнать, к примеру, такой малоизвестный факт: поначалу девушка не связывала свою жизнь с театральным искусством и после школы поступила в медицинский институт. Сохранилась справка о том, что «тов. Букеева Х. с 1 сентября 1933 г. по 23 января 1934 г. обучалась на 1-м курсе Казмединститута в г. Алма-Ате, что и удостоверяется соответствующими подписями и приложением печати».

Отпускается

до 15 августа

Будущая известная артистка родилась в 1917 году в семье крестьянина-бедняка. Их семья жила в Таловском районе Западно-Казахстанской области. Рано лишившись родителей, Хадиша воспитывалась в детском доме. И снова этот факт подтверждают документы: «Выдано настоящее удостоверение тов. Букеевой К. в том, что она действительно является воспитанницей Яны-Курганс. районного каз. детдома и учится в IV группе. Тов. Букеева отпускается на летние каникулы до 15 августа 1931 г., что подписью и приложением печати удостоверяется».

А вот что сама актриса писала в автобиографии: «Я, Букеева Хадиша, родилась 1 января 1917 года... Отец умер за несколько месяцев раньше до моего рождения. До 1930 года воспитывала мать. Когда ей стало очень трудно, так как она в это время была больна, меня отдали в детский дом. С 1930 по 1934 год воспитывалась в Талды-Курганском детском доме. С 1934 года специальным решением правительства респуб­лики по подготовке театральных кадров была направлена в Ленинградский театральный институт, где училась по 1938 год. После окончания направили в г. Чимкент на работу в областной музыкально-драматический театр в качестве актрисы, где работала по 1942 год. С 1942 года решением управления по делам искусств при СНК КазССР была переведена в Государственный академи­ческий театр драмы, где работаю по настоящее время. 4⁄ IX-1957 г. Алма-Ата. Заслуженная артистка КазССР, лауреат Сталинской премии Букеева Хадиша».

Решение управления по делам искусств от 1942 года можно назвать историческим в судьбе актрисы: оно открыло новую страницу в ее творческой биогра­фии и положило начало ярким, запоминающимся выступлениям на сцене Казахского академи­ческого театра драмы. Работа с лучшим театральным коллективом страны стала для нее хорошей школой сценического искусства.

Правительство высоко оценило заслуги Хадишы Букеевой, присвоив ей вначале звание заслуженной артистки, затем – народной артистки Казахской ССР. А в 1964-м она стала народной артисткой СССР. В связи с присвоением ей столь высокого звания Шакен Айманов прислал на адрес «Каздрамтеатр. Букеевой Хадише» поздравительную телеграмму.

Трудное творчество

Через 24 года после переезда из Чимкента в Алма-Ату, в апреле 1966-го, Хадиша Букеева напишет заявление несвойственного ей пессимистичного характера, где просит уволить ее. Текст написан быстрым, нервным почерком, и можно предположить, что актриса переживала сложный и трудный период, возможно, даже кризис в творчестве.

«Прошу освободить меня от театра ввиду того, что в дальнейшем перспективы не предвидится, что я буду занята в репертуаре. Старые роли в «Фархат...» более 1,5 года не идут, «Сауле» в последнее время тоже не идет, «Укрощение...» можно заменить. Вообще все мои играющие роли можно заменить. Спасибо коллективу, друзьям, которые мне верили и уважали. С просьбой Х. Букеева. 16 апреля 1966 г.».

Судя по дальнейшей актерской биографии, Хадише Букеевой удалось разрешить творческие проблемы вместе с руководством театра, где в то время главным режиссером был Азербайжан Мамбетов. Она осталась верна Казахскому государственному театру драмы и играла на его сцене почти до конца жизни, пока хватало сил.

Задолго до этих событий, в 1952 году, на встрече с выпускниками алматинской школы, посвященной искусству, творчеству и выбору профессии, 35-летняя Хадиша признавалась в любви к театральной сцене, говорила о том, что лично для нее не было лучше профессии артиста.

«Создавая сценические образы бесправной Катерины из «Грозы» Островского, талантливого горного инженера Сауле из пьесы «Дружба и любовь» Абишева, Лизы – из «Победителей» Чирскова и многие другие, я стремилась как можно правдивее и глубже раскрыть мир своих героинь», – говорила она. И подчеркивала, что служение искусству для нее является «большой честью и настоящим счастьем».

Наверное, разговаривая со вчерашними школьниками, она предлагала им взглянуть на тысячи людей, которые каждое утро спешат на работу. И задуматься: любят ли они то, чем занимаются? Повторили бы они свой профессиональный путь или предпочли занятие в другой сфере деятельности? Хадиша Букеева призывала юношей и девушек «в жизни выбрать такую дорогу, которая больше всего вам по душе, по силам, по призванию». Служить театру без призвания невозможно, была уверена она. Актер хотя и проживает на сцене чужие судьбы, но в каждого свое­го героя вкладывает частичку себя, свое понимание и жизненный опыт. Тогда его присутствие на сцене становится осязаемым и способным затрагивать совесть, чувства справедливости, милосердия.

Исследователей могут заинтересовать еще такие интересные документы, как рукопись о воспитании актера-гражданина, написанная самой актрисой, дневниковые записи, которые она делала во время поездок в Англию и страны Юго-Восточной Азии.

Служение искусству

Снималась актриса и в кино, среди ее значимых творческих достижений в молодой тогда казахской кинематографии называют созданный ею образ со­временницы. В 1940-м на экраны нашей республики вышел фильм «Райхан», снятый по сценарию Мухтара Ауэзова, где главную роль сыграла Хадиша. Она смог­ла ярко, выпукло показать конфликт поколений и ломку старых традиций, когда девушка посмела восстать против воли родителей и отказалась становиться очередной женой бая. Героиня уехала из аула, чтобы учиться и получить профессию.

В те годы о талантливой актрисе много писали. Так, в статье под заголовком «Ровесница октября», опубликованной в газете «Правда южного Казахстана» в 1939 году, Хадиша Букеева рассказывала о творчестве, актерской работе, умении и стремлении быть убедительной и искренней на сцене. О своем становлении как личнос­ти она поведала в публикации «Я росла вместе с республикой» в «Ленинской смене» за 1947 год.

В своих интервью актриса вспоминала, как в 1933-м поступила в Казахский медицинский институт. Однако любовь к пению и танцам неудержимо влекли ее на сцену, и вечерами юная Хадиша стала выступать в художественной самодеятельности. А в 1934-м, забрав документы из мединститута, успешно сдала экзамены по актерскому мастерству и поступила на учебу в Ленинградский государственный техникум сцени­ческих искусств. Позднее техникум переименовали в Ленинградский театральный институт.

Среди ее педагогов были такие знаковые в театральном мире фигуры, как Меркурьев, Мейерхольд, Пыжова. Наверняка Хадиша Букеева вспоминала интеллигентность и особый дух почитания театра, искусства, присущий петербуржцам, которые она сумела впитать за несколько лет учебы в Ленинграде. О своих учителях актриса всегда вспоминала с благодарностью и «поддерживала творческую связь до настоящего времени», подчеркивая, что они помогали ей познавать глубинные секреты актерского мастерства.

Достичь вершин Фудзиямы

За время своей сценической деятельности Хадиша Букеева создала целую галерею образов и характеров, разноплановых и разножанровых ролей. Здесь роли из пьес русской и зарубежной классики – это Понсия из «Дома Бернарды Альбы» Лорни, Войницкая из «Дяди Вани» Чехова, Кручинина – «Без вины виноватые» Островского, Мелания – «Дети солнца» Горького. В произведениях советской многонациональной драматургии актриса всегда стремилась найти и показать центр социальной и нравственной проблематики: это Наталья Ковшик из «Калиновой рощи» Корнейчука, Жихан из «Башмачков» Файзи, Таисия из «Матери своих детей» Афиногенова.

В психологической драме Ч. Айт­матова и К. Мухамеджанова «Восхождение на Фудзияму» Хадиша Букеева сыграла Айшу, обвиняю­щую себя в неспособности воспитывать молодое поколение, формировать их нравственный облик. В национальном репертуа­ре актриса также создала интереснейшую галерею образов. Это мать в спектакле «На чужбине» Мухамеджанова, Раваш из «Судьбы» Хусаинова, Уәзір-кемпір из «Кемпірлер үкімі» Нурмагамбетова, красавица Актокты – Мусрепова, Майра – Тажибаева, Сау­ле – Абишева и Сауле – Ахтанова.

Кого бы ни играла Хадиша Букеева, она всегда оставалась верна традициям казахского национального театра и любимой народом артисткой.