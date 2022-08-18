Счастье детей – забота осознанных родителей

Несколько сотен активных граждан из всех регионов собрались в Нур-Султане на августовской конференции родителей «Сознательное поколение – будущее страны».

Мероприятие было организовано Республиканским общественным объединением родителей «Сенімен Болашақ» при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. В работе конференции приняли участие министры, депутаты, общественные и государственные деятели, ученые, педагоги, психологи, юрис­ты по защите прав детей, члены родительских комитетов и попечительских советов организаций образования.

Некоммерческая организация «Сенімен Болашақ» была создана летом прошлого года как добровольное объединение граждан. В ее рядах уже числятся порядка 40 тыс. казахстанцев, открыто 16 филиалов. Миссией сообщества является формирование культуры осознанного родительства по всей стране.

А началось все с беседы отца – общественного деятеля, предпринимателя Нуркена Асанова – с одним из его шестерых детей. Во время пандемии, находясь вместе дома, он спросил у сына, в чем заключается его счастье. И мальчик ответил: «В разговорах с тобой!». Неравнодушный родитель несколько месяцев вынашивал эту идею, которая теперь объединила самых разных, но главное – любящих мам и пап по всей стране.

Цель прошедшей в столице конференции, в которой были и официальная, и практическая части, – формирование родительской культуры в обществе, повышение активности родителей, усиление их роли в воспитании детей, пропаганда семейных ценностей, защита прав детей, обеспечение их безопасности, а также поддержка и реализация государственных инициатив.

Модератором заседания выступила депутат Мажилиса Парламента, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

В приветственном слове она напомнила: Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 2022-й Годом детей в Казахстане, имея в виду, что детям нужно уделить особое внимание. Детское благополучие – надежная гарантия успешного будущего государства. Поэтому гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – общенациональная задача.

– Проводимая в стране социальная политика закладывает фундамент общего благосостояния государства на многие годы вперед. Все, что мы делаем сегодня, мы делаем ради детей, ради их будущего, – обратилась Лаззат Рамазанова к залу. – Каждый сознательный родитель хочет, чтобы его ребенок получал достойное образование, качественное медицинское обслуживание, приобщался к здоровому образу жизни, культуре. Мы хотим, чтобы наши дети росли в безопасности, имели возможность для всестороннего, гармоничного развития. Одним словом, мы стремимся к тому, чтобы наши дети были счастливы. Все это – большой вызов не только для отдельно взятой семьи, но и для всего государства.

Депутат уверена, что каким бы трудным ни был 2022 год, он должен стать стартом для новых успешных инициатив и реформ, направленных на детское благополучие. Накопилось немало проблем и вопросов, которые для этого предстоит решить.

– Нынешняя конференция поз­волит еще раз выявить болевые точки и понять ориентиры для дальнейшей совместной работы. Ее итоговая резолюция будет направлена в Администрацию Президента, министерства и акиматы, – сообщила Лаззат Рамазанова.

Одной из целей конференции была возможность получить ответы на актуальные для всех родителей вопросы. И такие ответы прозвучали! Так, министр просвещения Асхат Аймагамбетов еще раз объяснил, почему было принято решение о продлении учебного года.

– Во-первых, полтора миллиона учащихся, которые учились шесть дней в неделю, перейдут на пятидневку и будут отдыхать на 36 дней больше. 36 суббот они смогут провести со своими родителями, ходить в бассейн, читать, посещать дополнительные курсы. Во-вторых, очень много школ работают в две смены. Мы уменьшили нагрузку, и теперь, согласно нашим подсчетам, 300 тысяч детей, которые учились во вторую смену, перейдут в первую. Третье – 150 тысяч учителей останутся в субботу дома. Они также родители и смогут проводить это время со своими детьми. У учителей тоже бывает профессиональное выгорание, работа с учениками достаточно сложная, во время учебного года учитель сильно устает. Если у учителя будет не один, а два выходных в неделю, соответственно, качество его работы улучшится, – разъяснил министр.

Помимо этого, по словам Асхата Аймагамбетова, 100 школ находились на пороге перехода на трехсменное обучение. Благодаря сокращению каникул этого не произойдет.

– Я думаю, что все должны с пониманием относиться к этому. Конечно, некоторые решения – более популярны и понятны всем. А иногда бывают трудные решения, но за ними стоят исследования, – добавил министр.

Асхат Аймагамбетов порассуж­дал о наличии дома книг, доступа к Интернету для развития детей, совместном просмотре образовательных передач, рассказал о новом формате родительских собраний и пообещал больше вовлекать родителей в учебный процесс. Ведь от успеваемости сегодняшних учеников зависит то, насколько конкурентоспособными они станут в будущем.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек свою речь начал с совета посмотреть на Netflix фильм «Социальная дилемма», в котором поднят вопрос противостояния соцсетей, технологий, искусственного интеллекта, с одной стороны, и родителей и педагогов – с другой.

– Работа педагогов непростая, они конкурируют не между собой, а с компаниями-гигантами, вроде Netflix, Marvel, Amazon, Google. У педагога инструментарий ограничен, а по ту сторону – тысячи инженеров, передовые технологии. И мы видим, кто побеждает, чей контент предпочитает ребенок, – сказал Саясат Нурбек.

Говоря об улучшении качества образования, он подчеркнул важность дошкольного обучения, поскольку основные когнитивные функции человека формируются до 5–6 лет. Педагогов сегодня готовят 50 казахстанских вузов, из них пять специализированных. Учебные программы тщательно анализируются. Формируется новый подход работы с родителями в качестве партнеров.

Свою причастность к новому общественному объединению обозначила депутат Сената Дана Нуржигитова.

– У меня 11-летний ребенок, я состояла в родительском комитете школы и всем сердцем поддерживаю развитие такого родительского движения, мне это созвучно, – призналась она в кулуарах конференции, добавив, что нам всем есть чему друг у друга поучиться.

С трибуны форума сенатор предложила проводить такую августовскую конференцию родителей ежегодно. По ее словам, «слышащее государство» – это снятие границ между государством и обществом. Общество не должно быть разрозненным и должно делать все во благо будущего наших детей.

Учредитель РОО «Сенімен Болашақ» Нуркен Асанов считает, что осознанные родители должны стать фундаментом Нового Казахстана.

– Мы все мечтаем, чтобы наши дети достигли большего, чем мы. Но не нужно оставлять их только на попечение педагогов, мы должны признать свою ответственность как родители. Профессию мы получаем в вузе, но никто не оканчивает университет, чтобы стать отцом, – сказал он. – Важно формировать осознанное родительство и вместе думать о будущем наших детей. Мы не можем просто ждать ответов от министров, а должны выступать со своими инициативами, показать свою сознательность. Например, нашим объединением проведено уже 10 форумов, 150 тренингов, 50 прямых эфиров.

Гостями конференции стали представители международных организаций, которые поделились кейсами, связанными с семейной политикой в мире. Вице-президент Европейской ассоциации родителей EuroParents Айвар Халлер рассказал, что его организация, созданная в 1985 году в Милане, представляет более чем 150 млн граждан Европы. Она призвана воодушевлять и поддерживать родителей, чтобы они выполняли роль первых и главных учителей для своих детей.

– Родители – главные люди, которые несут ответственность за воспитание молодого поколения, им нужно учитывать, что лучше всего подходит детям, а правительствам стран отталкиваться от этого. Об этом говорится в Конвенции ООН по правам ребенка, – отметил он. – Европа и Азия отличаются в части своего культурного наследия, но эти различия нас не разъединяют, а, наоборот, обогащают. Человеческое развитие возможно только благодаря выстраиванию доверительных взаимоотношений и повышению качества образования. Национальное благосостояние – это не фонды, промышленность или что-то еще, а наши таланты, они есть у каждого, их только нужно трансформировать в способности посредством сотрудничества родителей и педагогов.

Директор некоммерческой организации Parents International Эстер Саламон также говорила о необходимости переговоров между родителями и государством, о той поддержке, которая им нужна в процессе воспитания детей. Некоторым нужно чуть больше, и государство обязано хотя бы час­тично финансировать такие организации, как «Сенімен Болашақ».

– Родители не должны помогать детям в выполнении домашней работы. Но их участие, отношение к учебному процессу оказывает огромное положительное влияние, и это не связано с уровнем образования мамы или папы, – заметила Эстер Саламон. – Родители не могут оградить свое чадо от всех опас­ностей, которые таит Интернет, но надо научить его навигации в этом цифровом мире. Один детский семейный терапевт рекомендовал родителям стать похожими на вожака стаи волков. Это означает одно: вы понимаете тот факт, что ваши дети способны на гораздо большее, чем можете предположить. Вы должны позволять им терпеть неудачи, падать, учиться на своих ошибках. Но всегда нужно поддерживать их и быть рядом…

РОО «Сенімен Болашақ» подписало меморандум с EuroParents и Parents International. Также во второй половине дня прошли семинары-тренинги доктора психологических наук, социолога, писателя Пааты Амонашвили, кандидата филологических наук, абаеведа Омара Жалела, семейного психолога Ержана Мырзабаева. Родители сошлись во мнении, что такие встречи им очень нужны, ведь их цель самая благая – счастье детей.