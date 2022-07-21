Счастье в доме

В Восточном Казахстане благодаря неравнодушию сельчан многодетная семья получила большой дом. У жителей села Бозанбай Уланского района Ергулана Куаныш и Айнур Мусы семеро детей. Большая семья жила в крошечном домике ровно по поговорке «в тесноте, да не в обиде».

На днях неравнодушные земляки вручили супругам ключи от большого капитального теплого дома. Как сообщили в районном акимате, средства собрали местные предприниматели, главы крестьянских хозяйств.

Всего в Восточном Казахстане в очереди на жилье стоят три тысячи многодетных мам, и это несмотря на то, что только за последние два года для этой категории за счет бюджета было выкуплено 349 квартир. Другими словами, в регионе все в порядке с рождаемостью. В этом году новоселами станут еще 153 семьи, причем в сельской местности.