Сдача квартиры в аренду: как и когда платить налоги

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

О налогообложении доходов от сдачи в аренду имущества рассказала руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов МФ РК Дина Кусаинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД МФ РК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пресс-конференции были рассмотрены варианты, когда физическое лицо получает доход от сдачи аренды имущества.

1 вариант – владелец жилья может зарегистрироваться в качестве ИП и применить СНР с использованием специального мобильного приложения. При этом налоговую отчетность не нужно представлять и уплачивает ИПН в размере 1% от дохода.

Доход за год не должен превышать 13,0 млн. тенге (3 528 МРП).

2 вариант – владелец жилья – не ИП, в том числе госслужащий, военный. Представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ф. 240.00) или о доходах и имуществе (ф.270.00) в зависимости от вхождения в систему всеобщего ВД.

Уплачивают индивидуальный подоходный налог (ИПН) по ставке 10%.

3 вариант – владелец жилья сдает в аренду налоговому агенту (ИП, лицо, занимающееся частной практикой, ЮЛ).

Исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются налоговым агентом путем удержания ИПН по ставке 10% с дохода от аренды.

Физические лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования (представившие «входную» декларацию об активах и обязательствах) представляют декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) в срок до 15 сентября года, следующего за отчетным годом.

Уплачивают ИПН по ставке 10% от дохода в срок до 25 сентября года, следующего за отчетным годом.

Физические лица, не вошедшие в систему всеобщего декларирования, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом.

Уплачивают ИПН по ставке 10% от дохода в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным годом;

Декларацию необходимо представить по месту своего жительства. через веб-порталы «Кабинет налогоплательщика», «Электронного правительства», мобильные приложения «e-salyqАzamat», Halyk, Bank Centercredit.

Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.

#налоги #квартира #аренда

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