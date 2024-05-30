Сделку Qazaq Air с вьетнамской компанией рассмотрели в правительстве

Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Совета по привлечению инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Участники обсудили реализацию сделки по АО «QAZAQ AIR» в пользу вьетнамской компании SOVICO Group, которая является крупным международным игроком со значительным опытом и глубокой экспертизой в авиационной отрасли.

«Одним из основных обязательств приобретения авиакомпании иностранным инвестором стало расширение парка воздушных судов моделями Boeing и Airbus. Это внесет существенный вклад в развитие рынка отечественной гражданской авиации», - говорится в пресс-релизе.

Также на Совете принят ряд решений по реализации 4 крупных газовых проектов, которые ведутся совместно с катарскими инвесторами.

Кроме того, учитывая специфику работы с промышленным оборудованием на инвестиционных проектах, Совет поручил принять изменения в правила выдачи виз для отдельных специалистов по установке и эксплуатации инновационных объектов. Подобный подход будет способствовать улучшению условий для реализации инвестпроектов.