Сдержать рост цен в предновогодние дни намерены в правительстве

Экономика, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина рассмотрели итоги инфляции за 11 месяцев и прогнозы за 2024 год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

По данным Бюро национальной статистики, за ноябрь индекс цен на непродовольственные товары составил 0,7%, на платные услуги – 0,8%, на продовольственные товары – 1,1%. Отмечается замедление роста платных услуг, которые в 2024 году показали самый высокий подъем в связи со стартом программы «Тариф в обмен на инвестиции» (13,3% в годовом выражении).

Для сдерживания продовольственной инфляции в регионах уже началось разбронирование запасов овощей. По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов овощей в объеме 159,6 тыс. тонн уже реализовано 13,4 тыс. тонн. Больше всего – картофеля (7,2 тыс. тонн), моркови – 2,1 тыс. т, лука – 2,2 тыс. тонн, капусты – 1,7 тыс. тонн. 

Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства совместно с регионами обеспечить стабильность цен и наличие на прилавках необходимого объема основных продуктов, в том числе тепличных, особенно в предпраздничные дни.

«Поставка на рынки регионов овощей из сформированных в стабилизационных фондах запасов вместе с сельскохозяйственными ярмарками позволит обеспечить жителей страны овощами и другими продуктами по доступным ценам и в достаточном количестве. Все эти меры призваны сдержать предновогодний ажиотажный рост цен на основные продукты питания», - говорится в сообщении.

#цены #Правительство #Новый год

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