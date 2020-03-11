Себестоимость добычи нефти на месторождениях Казахстана озвучил глава Минэнерго

Глава Министерства энергетики РК Нурлан Ногаев в интервью журналистам в Мажилисе назвал себестоимость добычи нефти на месторождениях Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Степень разработки пластов у месторождений разная. К каждому конкретному месторождению надо подходить индивидуально, поэтому себестоимость разная. Есть месторождения, где себестоимость – 20 долларов США, есть месторождения, где себестоимость – 50 долларов, есть месторождения, где себестоимость – 65 долларов. Под одну гребенку уровнять всех, это, по меньшей мере, будет некорректно", – сказал Ногаев.
Так, по его словам, на месторождении "Кашаган" себестоимость добычи нефти составляет 10 долларов.
"На "Кашагане" себестоимость до 10 долларов", – уточнил он.
Между тем, министр энергетики призвал не тревожиться из-за спада цен не нефть.
"Если вы помните, в 1998 году мы пережили период, когда нефть была 8,5 долларов. Я думаю, мы оптимизируем мероприятия, усовершенствуем все, что есть в наших руках – все меры предпримем", – сказал он.
"Степень разработки пластов у месторождений разная. К каждому конкретному месторождению надо подходить индивидуально, поэтому себестоимость разная. Есть месторождения, где себестоимость – 20 долларов США, есть месторождения, где себестоимость – 50 долларов, есть месторождения, где себестоимость – 65 долларов. Под одну гребенку уровнять всех, это, по меньшей мере, будет некорректно", – сказал Ногаев.
Так, по его словам, на месторождении "Кашаган" себестоимость добычи нефти составляет 10 долларов.
"На "Кашагане" себестоимость до 10 долларов", – уточнил он.
Между тем, министр энергетики призвал не тревожиться из-за спада цен не нефть.
"Если вы помните, в 1998 году мы пережили период, когда нефть была 8,5 долларов. Я думаю, мы оптимизируем мероприятия, усовершенствуем все, что есть в наших руках – все меры предпримем", – сказал он.