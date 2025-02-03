Сегодня адмсуд Алматы рассмотрит дело Алмаса Кишкенбаева

Скандалы,Звезды,Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Некогда народный любимец попал на скамью подсудимых в Алматы

Фото: instagram.com/a.kishkenbaev/

По информации из судебного кабинета, певец Алмас Кишкенбаев нарушил правила поведения в общественных местах, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Известно, что 31 января специализированный межрайонный суд по адмправонарушениям принял в производство дело об адмправонарушении, предусмотренном ст. 434 ч. 1 КоАП «Нарушение правил поведения на спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятиях физическими лицами», в отношении Кишкенбаева Алмаса Бексейтовича и назначил рассмотрение дела на 31 января.

Однако в тот же день суд определил «отложить рассмотрение дела на 3 февраля и известить участников процесса». В определении суда поясняется, что 31 января «рассмотреть дело по существу не представилось возможным, в связи с устным ходатайством потерпевшего, законного представителя несовершеннолетнего Корзухина А. А. об отложении рассмотрения на другой день, в связи с ознакомлением дела».

Санкция указанной статьи предполагает штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо адмарест на срок от 5 до 15 суток.

Напомним, в минувшие выходные в Казнете распространилась информация о том, что полиция проводит проверку «по заявлению отца о приставании к его несовершеннолетнему сыну. В полицию для выяснения всех обстоятельств был доставлен гражданин К.».

#суд #скандал #певец #Кишкенбаев

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