В рабочем кабинете нефтяной компании меня встретили специалисты отдела бурения Калдыбек Жапахов и Мурат Мамбетов.

– Спасибо «Казахстанской правде», что не забывает про буровиков, – улыбаясь, сказал Калдыбек Жапахов. – День бурильщика был внесен в перечень профессиональных праздников всего пару лет назад благодаря Министерству труда и социальной защиты населения. А раньше мы поздравляли друг друга в дни геологов и нефтяников.

Напомним, праздник учрежден в 2023 году. И, как говорят специалисты, вполне обоснованно. Начнем с того, что любая добыча твердых, жидких и газо­образных полезных ископаемых из недр земли начинается именно с бурения скважины. Поэтому качеству бурения – особое внимание. Вообще, отдел бурения – флагман любой нефтяной корпорации. Это подтверждают и цифры: обычно около 60% бюджета всей компании предназначено для буровых работ. Да, услуги бурения стоят недешево.

– От качества бурения зависит многое, – подчеркивает Калдыбек Жапахов. – Например, в процессе не исключено «засорение» нефтяного пласта – избыточное давление может закупорить исток залежи нефти. Значит, буровые подрядчики должны быть безупречны в работе. А для недопущения такой оплошности каждая буровая операция сопровождается постоянными калькуляциями, замерами и мониторингом всех буровых параметров.

В отделе работают пять человек. Вместе с моими собеседниками это руководитель отдела Шэнь Гуаньчжун и полевые инженеры Данабек Буркитбай и Михаил Ким. Специалисты занимаются подготовкой проектов для строительства скважин и согласования с госорганами, решением вопросов по отводу земель под скважины и рекультивацию, оперативным контролем над ходом бурения, проведением открытых конкурсов на топографические и инженерные услуги, цементирование...

Калдыбек Жапахов и Мурат Мамбетов – специалисты почти с четвертьвековым опытом работы в сфере бурения скважин. У обоих схожие биографии, образование и трудовые пути.

Калдыбек после окончания школы № 5 им. Панфилова в 1997 году поступил на «переводческое дело» Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата. С 2001 года работает в нефтяной отрасли. Семь лет занимался переводами проектно-сметной документации, спецификаций, чертежей и технических заданий. Проработал в буровых компаниях «Ромпетрол» (Румыния), АО «Сырдариямунай», АО «КумкольСтрой» и международной инженерно-строительной компании PFD International, LLC ⁄ ТОО «Punj Lloyd Kazakhstan». А после получения второго высшего образования в том же вузе по специальности «разработка и добыча нефтяных и газовых месторождений» переквалифицировался в инженера. С августа 2008 года он ведущий инженер отдела бурения АО «ПККР».

Практически такой же путь проделал Мурат Мамбетов. Он выпускник Кызыл­ординского казахско-турецкого лицея. Также имеет два высших образования по этим же специальностям. С 2013 года работал инженером по бурению на месторож­дениях, а с 2015-го перешел в городской офис отдела бурения АО «ПККР». Сейчас занимает позицию ведущего геолога.

Интересными цифрами поделился Калдыбек Жапахов. С 2001 года АО «ПККР» пробурила 1 466 скважин общей глубиной в 2 284 000 м. Самая глубокая скважина в 4 244 м расположена на месторождении Арыскум-401, а самая мелкая в 640 м – на «Восточном жанбыршы-2».

Самый пик бурения в компании пришелся на 2013 год, когда было пробурено 144 скважины. Совсем мало бурили в 2002-м – всего 16 скважин. Для сравнения: в текущем году пробурено 27.

Как пояснили специалисты, понятия «бурильщик» и «буровик» – совсем не одно и то же. В число буровиков входят все, кто работает в буровой отрасли. А бурильщик – это тот, кто управляет процессом бурения скважин, контролирует процесс и обслуживает буровое оборудование, отслеживает параметры: глубину скважины, скорость бурения и давление.

В целом у бурильщиков хорошие оклады. Есть и такой любопытный факт. Во времена СССР бурильщикам при оплате труда оценивался каждый метр бурения, поэтому профессия считалась престижной.

И еще. Оказывается, у бурильщиков существуют приметы и суеверия. К примеру, при закладывании скважины они режут барана на устье. Считается плохой приметой выход женщины на рабочую площадку буровой скважины. Также есть примета с оборудованием: если какой-то из механизмов начнет «капризничать», это означает, что в земле нефть есть, но добыть ее будет сложно.

В завершение предпраздничной беседы Калдыбек и Мурат попросили передать поздравления своим коллегам. Они пожелали здоровья, благополучия, безопасных и успешных скважин. «Чтобы у нас всегда все было без прихватов и происшествий! И с вращением только направо!» – в один голос сказали мои собеседники.