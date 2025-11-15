Сегодня – День бурильщика

Экономика
3
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Поздравить виновников торжества мы приехали в «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

фото из личного архива Калдыбека Жапахова

В рабочем кабинете нефтяной компании меня встретили специалисты отдела бурения Калдыбек Жапахов и Мурат Мамбетов.

– Спасибо «Казахстанской правде», что не забывает про буровиков, – улыбаясь, сказал Калдыбек Жапахов. – День бурильщика был внесен в перечень профессиональных праздников всего пару лет назад благодаря Министерству труда и социальной защиты населения. А раньше мы поздравляли друг друга в дни геологов и нефтяников.

Напомним, праздник учрежден в 2023 году. И, как говорят специалисты, вполне обоснованно. Начнем с того, что любая добыча твердых, жидких и газо­образных полезных ископаемых из недр земли начинается именно с бурения скважины. Поэтому качеству бурения – особое внимание. Вообще, отдел бурения – флагман любой нефтяной корпорации. Это подтверждают и цифры: обычно около 60% бюджета всей компании предназначено для буровых работ. Да, услуги бурения стоят недешево.

– От качества бурения зависит многое, – подчеркивает Калдыбек Жапахов. – Например, в процессе не исключено «засорение» нефтяного пласта – избыточное давление может закупорить исток залежи нефти. Значит, буровые подрядчики должны быть безупречны в работе. А для недопущения такой оплошности каждая буровая операция сопровождается постоянными калькуляциями, замерами и мониторингом всех буровых параметров.

В отделе работают пять человек. Вместе с моими собеседниками это руководитель отдела Шэнь Гуаньчжун и полевые инженеры Данабек Буркитбай и Михаил Ким. Специалисты занимаются подготовкой проектов для строительства скважин и согласования с госорганами, решением вопросов по отводу земель под скважины и рекультивацию, оперативным контролем над ходом бурения, проведением открытых конкурсов на топографические и инженерные услуги, цементирование...

Калдыбек Жапахов и Мурат Мамбетов – специалисты почти с четвертьвековым опытом работы в сфере бурения скважин. У обоих схожие биографии, образование и трудовые пути.

Калдыбек после окончания школы № 5 им. Панфилова в 1997 году поступил на «переводческое дело» Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата. С 2001 года работает в нефтяной отрасли. Семь лет занимался переводами проектно-сметной документации, спецификаций, чертежей и технических заданий. Проработал в буровых компаниях «Ромпетрол» (Румыния), АО «Сырдариямунай», АО «КумкольСтрой» и международной инженерно-строительной компании PFD International, LLC ⁄ ТОО «Punj Lloyd Kazakhstan». А после получения второго высшего образования в том же вузе по специальности «разработка и добыча нефтяных и газовых месторождений» переквалифицировался в инженера. С августа 2008 года он ведущий инженер отдела бурения АО «ПККР».

Практически такой же путь проделал Мурат Мамбетов. Он выпускник Кызыл­ординского казахско-турецкого лицея. Также имеет два высших образования по этим же специальностям. С 2013 года работал инженером по бурению на месторож­дениях, а с 2015-го перешел в городской офис отдела бурения АО «ПККР». Сейчас занимает позицию ведущего геолога.

Интересными цифрами поделился Калдыбек Жапахов. С 2001 года АО «ПККР» пробурила 1 466 скважин общей глубиной в 2 284 000 м. Самая глубокая скважина в 4 244 м расположена на месторождении Арыскум-401, а самая мелкая в 640 м – на «Восточном жанбыршы-2».

Самый пик бурения в компании пришелся на 2013 год, когда было пробурено 144 скважины. Совсем мало бурили в 2002-м – всего 16 скважин. Для сравнения: в текущем году пробурено 27.

Как пояснили специалисты, понятия «бурильщик» и «буровик» – совсем не одно и то же. В число буровиков входят все, кто работает в буровой отрасли. А бурильщик – это тот, кто управляет процессом бурения скважин, контролирует процесс и обслуживает буровое оборудование, отслеживает параметры: глубину скважины, скорость бурения и давление.

В целом у бурильщиков хорошие оклады. Есть и такой любопытный факт. Во времена СССР бурильщикам при оплате труда оценивался каждый метр бурения, поэтому профессия считалась престижной.

И еще. Оказывается, у бурильщиков существуют приметы и суеверия. К примеру, при закладывании скважины они режут барана на устье. Считается плохой приметой выход женщины на рабочую площадку буровой скважины. Также есть примета с оборудованием: если какой-то из механизмов начнет «капризничать», это означает, что в земле нефть есть, но добыть ее будет сложно.

В завершение предпраздничной беседы Калдыбек и Мурат попросили передать поздравления своим коллегам. Они пожелали здоровья, благополучия, безопасных и успешных скважин. «Чтобы у нас всегда все было без прихватов и происшествий! И с вращением только направо!» – в один голос сказали мои собеседники.

#геология #дата #ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз #День бурильщика

Популярное

Все
Результат, вошедший в историю
В зоосаде Бурабая – пополнение
Связанные одной цепью...
Победа на Кубке мира
Объединяя природу, спорт и досуг
Звезды помогут выбрать профессию
Пока живу – надеюсь
Аккорды памяти
Казахстан – в тройке лидеров
Родом из детства
Амуниция как национальный код
За честность и прозрачность
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Сенсационное серебро из Японии
США исключили президента Сирии из списка террористов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
В СКО ограничено движение транспорта
Чипсы из нарынкольской картошки
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Театр отмечает юбилей
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

17 прорывных проектов Казахстана: 14 из них планирует финан…
Казахстан будет активно привлекать зарубежных инвесторов в …
Бренд Qazaq Organicfood может занять свою нишу на междунаро…
Первые – по выпуску стали, вторые – по добыче угля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]